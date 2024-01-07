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Verstappen'den, 'sadece araç sayesinde kazanıyor' iddialarına yanıt

Max Verstappen, F1'de sadece Red Bull aracı rakiplerinden üstün olduğu için kazandığı yönündeki iddialara karşı çıktı ve "her sürüşünde" makinelerinden en iyi şekilde yararlandığını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Verstappen, 2023'te 22 yarışta elde ettiği 19 galibiyetle üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğuna ulaşarak bir F1 pilotunun bugüne kadar elde ettiği en baskın sezonu yaşadı.

Bu zaferlerin on tanesi art arda geldi ve Hollandalı pilot Mayıs ayındaki Miami ile Eylül ayındaki Monza arasında hiç yenilmedi. Eski Red Bull pilotu Sebastian Vettel'in 2013'teki dokuz galibiyetlik rekorunu egale etti.

Verstappen'in tarihi başarısı, 2021'deki ilk şampiyonluk sezonunun başlangıcından bu yana son 66 yarışın 44'ünü kazanmasını sağladı. 26 yaşındaki pilot, 2024'te üst üste dördüncü şampiyonluğu elde etmek için ezici bir favori.

RB19'un 2023'teki tüm yarışları kazanmasıyla birlikte, bazıları Verstappen'in baskın bir araca sahip olma şansına sahip olduğunu iddia ederek başarılarını itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Ancak Verstappen, başarısının arkasında otomobilin olduğu fikrine karşı çıktı ve sürekli olarak en iyi performansını gösterdiğinde ısrar etti.

Alman yayın organı Auto Motor und Sport'a konuşan Verstappen, "Başkalarının fikirleriyle ilgilenmiyorum. Onlar bizim aracımızı tanımıyorlar. Ben sadece ondan en iyi verimi almaya çalışıyorum. Bunu da her seferinde yapıyorum."

"Bu aracın önceki araçlara kıyasla ne kadar baskın olduğunu bilmiyorum. Bunu kimse bilmiyor." dedi.

Takım arkadaşı Sergio Perez'in hem 2022 hem de 2023'te Red Bull'un gelişiminin sezon ilerledikçe kendisinden uzaklaştığından şikayet etmesiyle birlikte, takımın aracı kasıtlı olarak Verstappen'in ihtiyaçlarına göre uyarladığı iddia edildi.

Ekim ayındaki raporlarda Red Bull'un, pistte Verstappen'in gerisinde kalmaya başlayan Perez'in RB19'un önceki bir versiyonuna dönme talebini bile engellediği iddia edildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Ancak Verstappen, Red Bull'un mümkün olan en hızlı aracı ürettiğinde ısrarcı ve bu zorluğa uyum sağlamak için Perez'den daha donanımlı olduğunu söyledi.

Verstappen, "Ben aracı istediğim gibi ayarlıyorum. Diğer sürücü de ona uyacak şekilde ayarlıyor. Mühendisler aracı daha hızlı hale getirmek için geliştiriyor. Benim istediğim gibi değil."

"Sürüş tarzı için de aynı şey geçerli. Sizin sürüş tarzınız nedir? Bilmiyorum."

"Aracı en hızlı hale getirmek için arabanın ihtiyaçlarına uyum sağlıyorum. Gerçekten iyi bir Formula 1 pilotu olmanın anahtarı bu. Takımdan aldığınız şeylere uyum sağlamak." dedi

Verstappen'in yorumları, 2019/20 sezonunda Red Bull takım arkadaşı olarak 18 ay geçiren Alex Albon'un üç kez Dünya Şampiyonu olan pilotun benzersiz sürüş stiline ışık tutmasının ardından geldi.

High Performance podcast'inde Albon, "Pek çok insan aracının onun etrafında şekillendiğini söylüyor. O bir nevi Ferrari'nin Michael Schumacher'i gibi, bu takımı onun etrafında oluşturdu."

"Doğrusu, araç neyse o, çok hızlı. Kendine özgü bir sürüş tarzı var, anlaşması o kadar da kolay değil."

"Herkesin bir sürüş stili vardır. Benim sürüş tarzımın biraz daha yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Ancak ön tarafı iyi olan, yani oldukça keskin aracları seviyorum. Max de öyle ama onun keskinlik seviyesi tamamen farklı bir seviyede. Göz kamaştıracak kadar keskin."

"İnsanlara bunun nasıl bir his olduğunu anlatmak için, bir bilgisayar oyununda hassasiyeti en üst düzeye çıkarırsanız ve fareyi hareket ettirirseniz ve fare ekranda ne kadar hızlı hareket ettiğini görürsünüz, işte böyle bir his."

"O kadar keskinleşiyor ki bu sizi biraz gerginleştiriyor." dedi.

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