Formula 1 Las Vegas GP
Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"
Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sinin ardından George Russell'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.
Zeynep Taş
Düzenlendi: 22 Kas 2026 07:33
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen ve George Russell arasında Las Vegas GP üçüncü antrenman seansında gerilim yaşanmıştı.
Son antrenman seansında Verstappen, Russell'ı geride bıraktıktan sonra frenaj bölgesine yaklaşırken Mercedes'in önünde zikzak yaparak pozisyonunu korumaya çalıştı. Russell ise buna karşılık olarak iç taraftan atak yaptı ve ikili 14. virajda temas etti.
Verstappen daha sonra pozisyonunu yeniden kazanırken Russell'a orta parmağını gösterdi. Yarış hakemleri olayı incelemeye aldı ve Verstappen'e uyarı verdi.
Pazar günkü yarışta ise ikili pist üzerinde pek çok kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadeleler sonunda Verstappen önde kalıp galibiyete ulaşmayı başarırken, Russell son turlarda bariyerlere çarparak yarışa veda etti.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images
Yarışın ardından konuşan Verstappen, Russell'ın eleştirilerini ciddiye almadığını açıkça belirterek rakibi hakkında sert ifadeler kullandı.
Verstappen, "Bugün benim için bir başarı hikayesi değil."
"Mesele şu ki, Russell pist dışında çok fazla konuşuyor. Açıkçası bu beni pek ilgilendirmiyor çünkü benim seviyemin o kadar altında ki, buna karşılık vermeye çalışmamın bile bir anlamı yok. Dolayısıyla beni rahatsız etmiyor."
"Ama gördüğünüz gibi, karma diye bir şey var! Dikiz aynama bakıp neler olduğunu gördüğüm an gerçekten harikaydı. Kendi kendime, 'Harika! Günüm daha da güzelleşiyor' dedim. Ardından yarışı birinci sırada tamamladığımda günüm tamamen mükemmel hale geldi." şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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