Formula 1 Meksika GP

Verstappen’den Ricciardo’nun Le Mans sözlerine yanıt: "Beni seçmekle akıllılık etmiş"

Max Verstappen, eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo’nun Le Mans 24 Saat yarışında kendisiyle aynı aracı paylaşmak istemesine cevap verdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 09:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Daniel Ricciardo’nun katıldığı bir podcast programında, tek yarışlık bir Le Mans macerası için rüya takım arkadaşları olarak kendisini ve Sebastian Vettel’i göstermesini değerlendiren Max Verstappen, eski takım arkadaşının tercihini esprili bir dille karşıladı. Ricciardo ile arka planda pek çok konuyu sürekli konuştuklarını belirten Verstappen, böyle bir projenin ciddiyetle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

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Formula 1 dışındaki yoğun takvimi nedeniyle şu aşamada böyle bir projeye zaman ayıramayacağını belirten Verstappen, şunları söyledi: "Ricciardo beni seçecek kadar akıllı bir adam!”

“Ancak bir bakmamız lazım, bu durum pek çok değişkene bağlı. Kendi adıma böyle bir şey yapacak olursam bunu gerçekten çok iyi bir hazırlık süreciyle, hakkını vererek yapmak isterim.”

“Şu an için buna ayıracak boş vaktim yok, Formula 1 dışında ilgilendiğim diğer projeler nedeniyle Le Mans’a odaklanmam mümkün değil.”

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Max Verstappen

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Daniel ile arka planda pek çok şey konuşuyoruz ve açıkçası bu fikir benim için yeni bir şey değil. Onun da zaten tam zamanlı bir sezondan ziyade tek yarışlık bir dönüşe sıcak baktığını biliyorum.”

“Ama böyle bir işe kalkışacaksak, tüm sezon bu işi yapan insanlara karşı kazanma şansınızın olması ve kusursuz hazırlanmanız gerekir. Daniel da bu konuda benimle aynı fikirde olacaktır.”

“Tek mesele doğru zamanlamayı bulabilmek."

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- Motorsport.com Ekibi

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