Formula 1 Amerika GP
Verstappen'den Red Bull'a sitem: "Telsizleri bırakıp işaret diliyle konuşmalıyız!"
Max Verstappen, Red Bull'un tekrarlayan telsiz sorunlarını 'felaket' olarak nitelendirirken takımın artık işaret diliyle iletişim kurmaya başlaması gerektiğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 26 Eki 2026 13:20
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Amerika Grand Prix'sini, yarışı kazanan Kimi Antonelli ve Charles Leclerc'in arkasında üçüncü sırada tamamlayan Max Verstappen; adeta sorunlarla dolu bir yarış geçirdi.
Hollandalı pilotun yarış boyunca yaşadığı telsiz problemleri, Red Bull pit duvarıyla kurması gereken iletişimi de önemli ölçüde zorlaştırdı.
Yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu tür sorunların üst üste ikinci kez yaşanmasının ne kadar sinir bozucu olduğu sorulan Verstappen, gazeteciyi düzelterek bunun çok daha sık yaşandığını vurguladı.
Verstappen, "Bu ikinci kez yaşanmıyor, bu yıl kaçıncı kez olduğunu artık sayamıyorum. Belki de artık işaret diliyle iletişim kurmaya başlamalıyız. Muhtemelen daha ucuz olur!"
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images
"Bu bir felaket, gerçekten bir felaket. Son derece sinir bozucu." dedi.
Telsiz sorunlarından etkilenen tek Red Bull pilotu Verstappen değildi.
Yarışın ilk turunda üçüncülükten altıncılığa gerileyen takım arkadaşı Isack Hadjar da mühendislerini duyamadığını ve bunun sonucunda yanlış motor ayarıyla pit yolundan çıkmış olabileceğini söyledi.
Hadjar, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Telsiz bağlantım kötüydü, pitlerde neler olduğunu duyamıyordum."
"Muhtemelen pit yolundan yanlış motor haritasıyla çıktım."
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Amerika Grand Prix'si - Pazar
Formula 1
52
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