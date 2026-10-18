GT

Verstappen’den Portimão açıklaması: "Verilen cezayı hak ettik"

GT World Challenge Europe sezon finalinde pitten geçme cezası nedeniyle zafer şansını kaybeden Max Verstappen, cezanın doğru bir karar olduğunu kabul etti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 11:10

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Max Verstappen, Fotoğraf: David Klopman

Portimão’da düzenlenen üç saatlik yarışa 15. sıradan başlayan 3 numaralı Team Verstappen Mercedes ekibi, yarış boyunca sergilediği güçlü tempoya rağmen pitten geçme cezası yüzünden galibiyet mücadelesinden uzak kaldı.

Takım arkadaşı Chris Lulham’ın yaşadığı temas sonrası uygulanan ceza nedeniyle piste 24. sırada dönmek zorunda kalan dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, son 45 dakikadaki müthiş temposuyla aracı 9. sıraya kadar taşımayı başardı.

Formula 1’de Malezya ve Singapur’daki galibiyetlerin ardından verilen arada piste çıkan Hollandalı pilot, sıralama turlarındaki ayar hatasına ve yarış içindeki talihsiz ceza anına rağmen hafta sonunu kendi resmi internet sitesine değerlendirdi: "Genel olarak iyi bir hafta sonu geçirdik.”

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Fotoğraf: Jan Brucke/VLN

“Ne yazık ki sıralama turlarında aracın ayarlarında bir hata yaptık; bu da aracın performansını etkileyecek şekilde fazla kıvılcım çıkarmasına neden oldu. Bu yüzden sıralamada olmamız gereken yerde değildik. Ancak yarış için ayarları değiştirdik ve çok daha rekabetçi bir hale geldik."

Takım arkadaşlarının performansını överken ceza anına da açıklık getiren Verstappen, kararın doğruluğunu şu sözlerle aktardı: "Ben, ilk bölümde başlangıçtaki kaostan uzak durarak ve bizi ön gruba taşıyarak gerçekten harika bir iş çıkardı.”

“Chris de kendi bölümüne çok güçlü başladı ve takımı iyi bir konuma getirdi. Fakat ne yazık ki önümüzdeki aracı geçmeye çalışırken sınırı biraz fazla aştık, bu yüzden verilen pitten geçme cezasını hak ettiğimizi söyleyebilirim."

"Bu ceza, kendi bölümümde piste 24. sıradan girmeme sebep oldu. Ancak yine de çok keyif aldım ve aracımızın temposu gerçekten harikaydı.”

“Etrafımda ön gruba tırmanmamı engelleyen çok büyük bir kaos ve yoğun bir trafik vardı.”

“Günün sonunda bu cezaya rağmen yarışı dokuzuncu sırada bitirmek bence gerçekten güçlü bir geri dönüş oldu. İstediğimiz sonuç bu olmasa da çok şey öğrendik ve bizim açımızdan pozitif bir hafta sonu oldu."

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- Motorsport.com Ekibi

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