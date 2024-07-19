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Formula 1 Macaristan GP

Verstappen'den Perez'e destek: "Her şey onun suçu değil"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Sergio Perez'e destek oldu ve mevcut durumu tamamen kendisine bağlayamayacaklarını belirtti.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez'in mevcut Red Bull performansı takım yönetimini hayal kırıklığına uğrattı ve kontratının feshedilebileceği konuşuluyor.

McLaren ve Mercedes'e karşı tek başına yarışmasının ne kadar zor olduğu sorusu üzerinden Perez hakkında konuşan Verstappen, "Ben olsam öyle demezdim. Çünkü sonunda biz Checo ile takım arkadaşıyız ve her zaman araçla ilgili geri bildirimimizi vermeye çalışıyoruz."

"Checo da bunu yapıyor, yani her zaman tam anlamıyla katkıda bulunuyor. Elbette son birkaç haftanın biraz zor geçtiğini inkâr edemeyiz."

"Bazılarında biraz şanssız olduğunu da söyleyebilirim. Örneğin Silverstone'da sıralama turlarında geri kalıp, arkadan başlayınca böyle bir yarışta ilerlemek çok zor oluyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Haliyle o da daha iyisini yapmak istiyor. Fakat çok sıkı çalıştığını biliyorum; durumu hafife almıyor ya da başka bir şey yapmıyor. Umarım burada araç onun sürüşüne biraz daha uygun olur, her şey biraz daha istediği gibi, biraz daha iyi bir aralıkta çalışabilir."

"Kendi açımızdan sadece performansa odaklanmamız gerekiyor çünkü Cuma günü aracımız zaman zaman zorlayıcı oluyor, her zaman dengeyi düzeltmeye çalışıyoruz ve ayrıca bir sürücü olarak tutarlı olmak çok zor oluyor çünkü her zaman farklı tarz denge sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz."

"Bu yüzden her şeyin onun hatası olduğunu söylemek adil değil, çünkü son birkaç hafta sonunda ben bile araçtan en iyisini almakta çok zorlandım. Takım da bunun farkında. Bu yüzden aracı biraz daha iyi bir çalışma aralığına, daha öngörülebilir hale getirmeye çalışıyoruz."

"Ayrıca ilk antrenman seansından yarışa kadar iyi bir dengeye sahip olmaya ihtiyacımız var, ki son birkaç yarışa durum böyle değildi." dedi.

Silverstone gibi yarışların  kendisini olumsuz etkilemesiyle ilgili Verstappen, "Böyle şeyler yardımcı olmuyor ama o da bunu biliyor, bunu ona söylememe gerek yok. Bu doğal bir şey."

"Her şeyini verdiğini hissediyorum. Yapabileceğiniz tek şey bu ve ayrıca bu konuda gerilmek ya da stres yapmak size yardım etmiyor."

"Bir ekip olarak çalışıyoruz ve herkes her zaman çok odaklıyız. Herkes daha iyi olmak için birbirine yardım etmek istiyor." dedi.

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