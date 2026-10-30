Formula 1 Meksika GP

Verstappen’den Mekies’e övgü: "Red Bull için kesinlikle en doğru takım patronu"

Meksika GP öncesinde Mekies hakkında konuşan Verstappen, hiçbir ismin yerini dolduramayacağını ve kendisini çok iyi anladığını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 14:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Red Bull ile bu ayın başlarında sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını açıkladığı Laurent Mekies, beşinci dünya şampiyonluğunu kovalayan Max Verstappen'in güvenini tam anlamıyla kazanmış durumda. Christian Horner’ın ardından göreve gelen Mekies uzattılan sözleşmesi kapsamında birlikte çalışmaya devam edecek olan Verstappen, Mercedes patronu Toto Wolff’ün yoğun ilgisine rağmen Red Bull’da kalmaktan ve Mekies liderliğinde yarışmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Mekies’in takımdaki insani ve profesyonel yaklaşımını öven Verstappen, Fransız yöneticinin empatik tavrının Formula 1’de nadir bulunan bir özellik olduğunu vurguladı.

Geleceği ve takım patronu hakkındaki fikrini açıklayan Verstappen, düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "Biri bana padoktan hangi takım patronunu Laurent ile takas etmek isteyeceğimi sorsa, verecek tek bir isim bile bulamam.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Etrafta her sezon çok fazla dedikodu dönüyor ve Toto ile iyi anlaştığımız bir sır değil. Ancak Laurent, Red Bull için kesinlikle en doğru takım patronu.”

“Mekies, kocaman bir kalbe sahip ve gerçekten harika bir insan. Kendisiyle her şeyi konuşabiliyoruz, sadece Formula 1’i değil, hayatın kendisini de.”

“Bir baba olarak çok iyi empati kurabilen biri ve benim genç bir baba olarak yaşadığım hayatı çok iyi anlıyor. Bu yaklaşım Formula 1 dünyasında pek kanıksanmış bir şey değildir."

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- Motorsport.com Ekibi

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