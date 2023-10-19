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Verstappen'den Horner-Marko iddialarına yanıt: "Takımda değişiklik olmayacak"

Max Verstappen, Helmut Marko ve Christian Horner arasındaki güç mücadelesi iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Bu hafta Red Bull takım patronu Horner'ın, Red Bull Motor Sporları Danışmanı Marko'yu takımdan ayrılmaya zorlamaya çalıştığına dair söylentiler çıktı. Ancak Marko, böyle bir duruma sadece kendisinin karar verebileceğini söyledi.

Verstappen'in Marko'yu Horner'a tercih ettiği ve 80 yaşındaki eski F1 pilotunun takımdan ayrıldığı takdirde kendisinin de Red Bull'dan ayrılabileceği söylentilerinin ortasında Horner, Marko'nun görevden alınmasını istediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Amerika Birleşik Devletleri GP'si, kurucu Dietrich Mateschitz'in vefatının birinci yıldönümüne denk geliyor ve şu anda Verstappen'in söylediğine göre takım, Mateschitz'in mirasını ileriye taşımaya odaklanmış durumda.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Verstappen, bu konuda şunları söyledi: "Dışarıdan baktığımda tek gördüğüm şey insanların saçmaladığı."

"Takımdaki hava çok çok iyi, herkes rolünün ne olduğunu tam olarak biliyor."

"Elbette geçen yıl Dietrich'in vefat ettiği zaman üzücü zamanlardı. Ancak bu mirası korumaya, ileriye taşımaya çalıştık ve şu anda takımda bulunan herkes elde ettiğimiz başarı için bir önem arz ediyor."

"Bu yüzden gelecek için takımda herhangi bir değişiklik olmayacak ve bence bu temelde her şeyi açıklıyor."

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