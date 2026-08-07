Verstappen’den Hollanda yetkililerine çağrı: "Devlet desteği hayati önem taşıyor”
Hollanda motor sporlarının geleceğini değerlendiren Max Verstappen, devletin spora daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images
Max Verstappen ve Formula E ile WEC gibi serilerde başarı yakalayan Nyck de Vries gibi isimler sayesinde son yıllarda Hollanda'da motor sporlarına olan ilgi zirveye ulaştı. Ancak Hollanda Grand Prix’sinin F1 takvimdeki son yılına girmesi ve Verstappen’in spordaki geleceğine dair belirsizlikler, ülkedeki motor sporları camiasını derin bir belirsizliğe sürüklüyor.
Kendi emekliliğinin ardından spordaki bu ilginin korunmasının tamamen kendi sorumluluğunda olmadığını belirten Verstappen, Formule1.nl’ye yaptığı açıklamada konunun altyapı ve yetenek yetiştirme ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı: "Popülerlik tamamen arkadan gelen yeni yeteneklere ve bu gruptan kimin Formula 1’e ulaşabileceğine bağlı.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Çünkü taraftarlar için asıl büyük heyecanı yaratan şey, kendi ülkelerinde yetişen ve F1’de yarışan bir pilottur. Burada şans faktörü de önemli rol oynuyor; geçmişte Almanya’da yaşananlara bakmak yeterli."
Almanya’nın bir dönem çok sayıda pilot, grand prix ve devasa bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ancak kısa sürede ilginin hızla düştüğünü hatırlatan Verstappen, Hollanda'nın da benzer bir kadere mahkûm olmaması için devletin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi: "Umarım devletimiz üzerine düşeni yapar çünkü belirli dönemlerde devlet desteği hayati önem taşıyor.”
“Motor sporlarının ülkeye neler kazandırabileceğini herkes gördü. Almanya'da şu an her şeyin son derece çevreci olması isteniyor ama aynı zamanda orası dev otomobil üreticilerinin ana vatanı.”
“Burada ince bir denge var. Nürburgring 24 Saat gibi harika yarışları hâlâ düzenliyorlar ancak bu tür organizasyonları hayata geçirmek bile artık çok zorlaştı."
Motor sporlarının futbol gibi kolay yaygınlaşamadığına dikkat çeken tecrübeli pilot, çim saha yapmanın pist inşa etmekten çok daha kolay olduğunu ve finansmanın sporda belirleyici rol oynadığını ifade etti.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
İspanya’nın bu alandaki tutumunu takdir eden Verstappen, sözlerini şöyle tamamladı: "İspanya’da sporculara ve pistlere ne kadar büyük bir destek verildiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz.”
“Tabii ki onların coğrafi olarak daha fazla alanı ve imkânı var ancak konuya verdikleri önem ve öncelik de çok farklı. Aynı yaklaşımı Olimpiyat branşlarında da görüyorsunuz.”
“Eğer bir ülke gerçekten kararlıysa, yetenekli sporcuların gelişip potansiyellerine ulaşması için gerekli imkanları rahatlıkla yaratabilir."
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