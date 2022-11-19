Verstappen'den hava koridoru alan Perez: "Max benim için güzel bir şey yaptı"

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Abu Dabi'de 1. antrenman seansından itibaren hızlı gözüken Sergio Perez, sıralama turlarında da güçlü bir performans sergiledi ve ikinci sırayı aldı. Pilotlar Şampiyonası'nda 2. sıra için mücadele ettiği Charles Leclerc'in önünde yer alan Perez, yarınki yarış için iyi bir pozisyonda olduklarını söylüyor.

Meksikalı pilot, ayrıca, son denemelerde kendisine hava koridoru sağlayan takım arkadaşı Max Verstappen'in "güzel davranışının" da altını çizdi.

Sıralama seansı sonrasında konuşan Perez, "Yarış için iyi bir pozisyondayız. Bence Q3'ün sonunda gerekli olan o adımı atamadım. Özellikle de Q3'teki ilk turum o kadar iyi değildi. Bu yüzden biraz geride kaldık ama iyiyiz. Ön çizgiyi kapatmış olmamız güzel."

"Max benim için güzel bir şey yaptı ve son denemelerde takım olarak çalıştık. Asıl önemli olan günü, yarış gününü, dört gözle bekliyorum.

"Mercedes ve Ferrari'nin ne kadar güçlü olacağını düşündüğümüzde, bence yarın enteresan olacak. Enteresan bir yarış bekliyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images