Verstappen'den, Hamilton'ı geride bırakan Colapinto'ya: "Seneye bir koltuğu olmaması çok üzücü"

Franco Colapinto, sadece ikinci Formula 1 yarışında sekizinci sırada finiş görerek Williams'ın puan toplamasına katkıda bulundu. Colapinto’nun selefi Logan Sargeant bunu başaramamıştı.

Max Verstappen, Franco Colapinto'nun Formula 1 kariyerine güçlü bir başlangıç yapmasından etkilendi. Ancak Arjantinli sürücünün bu performansının çok kısa süreli olabileceğinden üzüntü duydu. Sonuçta, Colapinto'nun sözleşmesi sadece sezonun son yedi yarışı için geçerli ve Williams, zorlanan Logan Sargeant'ı değiştirme kararı aldıktan sonra bu son iki yarışta yer aldı.

Amerikalı pilot tüm yıl boyunca takımına tek bir puan bile kazandıramamıştı ancak Colapinto F1 pilotu olarak çıktığı ikinci yarışta bunu başardı. Sıralama turlarında Q3'te yer alarak Azerbaycan Grand Prix'sini sekizinci sırada bitirdi.

Podyum için mücadele eden Carlos Sainz ve Sergio Perez'in kazası onun pozisyonunu güçlendirdi. Ancak bu kaza olmasaydı bile Williams'ın çaylağı yine de 10. sırada yer alacak ve bir puan alacaktı.

Colapinto, Williams koltuğuna beklenmedik bir şekilde geçmesine rağmen birçok F1 meslektaşını etkiledi. Bu isimler arasında üç kez F1 şampiyonu olan Verstappen de yer alıyor ve Arjantinlinin çabalarına rağmen takımda kazanabileceği 2025 koltuğu olmadığını belirtiyor.

Red Bull pilotu şunları söyledi: “Bu çok güçlü bir başlangıç. Sadece gelecek yıl için bir koltuğu yok, bu onun için çok üzücü. Ama her halükarda iyi, şimdiden bir iz bırakıyor.”

Colapinto F1 gridinde o kadar yeni ki Lewis Hamilton performansını değerlendirirken bir an için onun adını unuttu. Hamilton yarışı, pit yolundan başlayan Williams pilotunun bir sıra gerisinde dokuzuncu olarak tamamlarken, Haas adına yarışı 10. sırada tamamlayan ve F1'deki ikinci yarışına çıkan Oliver Bearman'dan da övgüyle söz etti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton şunları söyledi: “Söyleyebileceğim tek şey, yetenekli gençlerin ortaya çıktığını ve bu kadar iyi sürdüklerini görmek gerçekten harika. Oliver ona karşı yarışarak harika bir iş çıkardı. Zordu ama adildi. Ve evet, Williams'taki çocuğun adını hatırlamıyorum. Colapinto! O da bugün harika bir iş çıkardı.”

Williams 2025 sürücü kadrosuna çoktan karar verdi. Alex Albon bu yılın başlarında yeni bir sözleşme imzalayarak takım için yarışmaya devam edecek, Sainz ise Ferrari koltuğunu Hamilton'a kaptırdığı için Ocak ayında takıma katılacak.

Colapinto'nun gelecek sezon için tek bir gerçekçi şansı var, Audi ise Nico Hulkenberg için hâlâ bir takım arkadaşı arıyor. Formula 2 pilotu Gabriel Bortoleto'nun bu koltuk için en önde gelen isim olduğuna inanılıyor ancak F1'de göstereceği daha güçlü performanslar Audi'yi Williams'ın genç pilotuna yakından bakmaya ikna edebilir.