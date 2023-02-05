Verstappen'den Hamilton yanıtı: "Benim kimseyle sorunum yok"

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2021 Formula 1 sezonu, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki rekabetle, tüm zamanların en yoğun sezonlarından birisine ev sahipliği yaptı.

İkili arasındaki şampiyonluk savaşı, son yarışın son turuna kadar devam etti ve sonunda Verstappen şampiyon oldu.

Yıl boyunca ikili arasında temaslar ve olaylar yaşandı. İki pilot da birbirini sık sık eleştirdi. Geçen yılki Brezilya GP'de de yine aralarında temas vardı.

Fakat şimdi durum değişmişe benziyor.

Hamilton geçtiğimiz günlerde Formule1.nl'ye yaptığı açıklamada, "Pek çok kişi Max ile aramızda sorunlar olduğunu söylüyor. Ona saygı duyuyorum. Benden çok daha genç, o yüzden belki de benimle bir sorunu vardır bilmiyorum."

"Bundan emin değilim ve öyle olmadığını varsayıyorum. Ancak onun adına konuşamam." demişti.

İki kez dünya şampiyonu Verstappen, Hamilton'ın sözlerine yanıt verdi ve aralarında hiçbir sorun olmadığını söyledi.

"Benim kimseyle bir sorunum yok. Abu Dhabi'de hepimiz aynı masada oturduk, hep beraber güldük, iyi vakit geçirdik. Yani her şey yolunda."

"Hamilton ve daha fazla pilotun şampiyonluk mücadelesinde yer alması sporun yararına olacaktır."

"Herkes şampiyonluk mücadelesinin daha fazla takım arasında geçmesini istiyor."

Verstappen, takımın gelişebileceği alanların başında sıralama performansının geldiğini de ekledi.