Verstappen'den Hamilton iddialarına yanıt: "Kiminle takım arkadaşı olduğum önemli değil"

Christian Horner'ın Lewis Hamilton'ın Red Bull'a gelmek için kendileriyle iletişime geçtiği haberi, gündeme bomba gibi düştü.

Hal böyle olunca perşembe günü en çok konuşulan konulardan birisiydi.

Basın toplantısına katılan Verstappen'e Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olsaydı işlerin nasıl gideceği soruldu.

Hollandalı pilot, "Bunu bilmek size ne katacak ki?"

"Böyle bir şey olmadı. Eğer böyle bir şey olmuyorsa de hikaye uydurmanın anlamı yok." cevabını verdi.

İngiliz pilotla takım arkadaşı olmak isteyip istemediği sorulduğunda Verstappen şunları ekledi: "Benim için sorun olmaz. Pek çok harika sürücü var, ki -yanımda- hangi sürücünün olduğu gerçekten önemli değil."

Son 17 yarışın 16'sını kazanan Verstappen, 2023'ün son Grand Prix hafta sonuna giriyor.

Verstappen bir zafer daha alırsa Sebastian Vettel'i geçecek ve tüm zamanların en çok yarış kazanan üç isminden birisi olacak.

Bu konuda Hollandalı pilot, "Elbette yakaladığımız bu seri bir gün sona erecek. Umarım bu çok erken olmaz!"

Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"53. zaferimi almak çılgınca. İnanılmaz bir yıl geçirdik. Şimdi Vettel'in galibiyet sayısını geçmek güzel olurdu ama aynı zamanda geleceğe ve gelecek sezon yine rekabetçi bir araca sahip olmaya odaklanmış durumdayım."

"Umarım bu ivmeyi koruyabilir ve daha fazla yarış kazanabiliriz. dedi.

Verstappen'e göre RB19'un geliştirilebilir pek çok yanı mevcut.

"Aracımızı daha iyi hale getirmek için üzerinde çok çalışıyoruz. Aracımızın zayıf yönlerini biliyoruz ve elbette bunlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

"Bir yandan da güçlü yönlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

"RB19'un zayıf yönleri var. Mesela Singapur'daki hafta sonuna bakın. Cadde pistlerinde genellikle zorlanıyoruz; buna Las Vegas'ı örnek verebiliriz."

"Düşük hız kesinlikle aracımızın güçlü noktası değil ve aynı şey tümsekler ya da kerblerdeki sürüş için geçerli."

"Bu kesinlikle önemli ölçüde geliştirebileceğimiz bir alan."

Verstappen, kazanırken motivasyon sorunu yaşamadığını da ekledi.

"Açık konuşmak gerekirse bu konu hakkında pek düşünmüyorum. Yarışmayı seviyorum. Benim için en önemli şey bu. Yarışları kazanmak Formula 1'deki en iyi şey, bu yüzden benim için motivasyon kolay geliyor."

"Bu yıl katıldığımız her yarışta kazanma şansımız yüksekti. Bence yarışı kazanamayacağınızı önceden bildiğinizde kendinizi motive etmek daha zor oluyor."

"İşte o zaman motive kalmanın farklı yollarını bulmanız gerekiyor."

"Şu anda zirvedeyiz, bu yüzden orta grupta savaşmaktan daha kolay."