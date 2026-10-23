Formula 1 Amerika GP
Verstappen’den Hadjar’ın Ferrari iddiasına yanıt: "Bomboş bir konu"
Max Verstappen, takım arkadaşı Hadjar’ın Singapur yarışına dair söylediklerinin bu kadar tepki çekmesini "gereksiz ve saçmalık" olarak nitelendirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 23 Eki 2026 17:10
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
ABD Grand Prix’si öncesinde basın toplantısında konuşan Isack Hadjar, Singapur’da Red Bull’un gridin en hızlı aracı olmadığını savunmuş ve "Max’i Ferrari’ye koysaydınız yarışı çok daha büyük bir farkla kazanırdı" söyleminde bulunmuştu.
Hadjar’ın bu sözleri hem Ferrari cephesinde hem de F1 basınında geniş yankı uyandırırken, Max Verstappen’den yanıt geldi.
Azerbaycan güncellemesiyle performansını artıran Red Bull ile Singapur’da hem sprint hem de ana yarışta zafere ulaşan Hollandalı pilot, gazetecilerin Hadjar'ın bu açıklamalarını sürekli diğer pilotlara sormasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Söz konusu iddiaların ve etrafında dönen tartışmaların anlamsız olduğunu vurgulayan Verstappen, konuya dair yaklaşımını şu sözlerle ifade etti: "Önemli olmayan bir şey yüzünden boş yere gerginlik yaratıyorsunuz. Evet, böyle bir şey söyledi ama sorun değil, bırakın söylesin, bomboş bir konu.”
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
“İnsanları sürekli bu sözlerle kışkırtmaya çalışmak yerine bazı şeyleri olduğu gibi akışına bırakmak gerekiyor. Ben genelde öyle yaparım; 'Her neyse, hayat devam ediyor ve yarın yeni bir gün' der geçerim.”
“Singapur'da iyi bir sıralama turu attım. Harika ya da çok özel bir turdu demeyeceğim çünkü her zaman daha iyisi yapılabilir ama sonucunda kendimi iyi hissettim.”
“Aracımla uyum içindeydim. Ancak bir Ferrari'nin ne kadar iyi olduğunu bilmem ya da yorum yapmam imkânsız, çünkü o aracı hiç kullanmadım.”
“İşte tam da bu yüzden bu tartışmalar tamamen saçmalıktan ibaret."
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- Motorsport.com Ekibi
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