Verstappen, podyum kazanan Hadjar’ı tebrik etti

Monako Grand Prix, Red Bull adına hem yarışın başında gelen büyük bir hayal kırıklığına hem de genç pilot Hadjar'ın takımdaki ilk podyum başarısına sahne oldu.

Yarışa beşinci sıradan başlayan Isack Hadjar, takım arkadaşı Max Verstappen'in startta kalmasıyla hemen bir sıra kazandı. Aracını pite getirerek yarıştan çekilmek zorunda kalan dört kez dünya şampiyonu Verstappen, yarışın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu benim için hayal kırıklığı oldu. En azından eve erken döndüm. Takımdaki ilk podyumun için tebrikler @isackhadjar" ifadelerini kullanarak takım arkadaşını kutladı.

Yarış boyunca kendi aracındaki dayanıklılık sorunlarıyla da boğuşan ve telsizden sert serzenişlerde bulunan Hadjar, yarışta Pierre Gasly ve George Russell tarafından geçilse de verilen cezaların ardından podyuma ulaşmayı başardı.

Bu sonuç, Hadjar'ın Formula 1 kariyerindeki ikinci, Red Bull çatısı altındaki ise ilk podyumu oldu. Ayrıca bu başarı, Sergio Perez'in 2024 Çin GP'sinden bu yana bir Verstappen takım arkadaşının elde ettiği ilk podyum derecesi olarak kayıtlara geçti.

Yarışı pist üstünde Hadjar’ın 3 saniye önünde üçüncü sırada bitiren Alpine pilotu Pierre Gasly, pit alanında hız sınırını aşması gerekçesiyle aldığı 5 saniyelik zaman cezasının ardından yedinci sıraya geriledi.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Bir diğer rakip George Russell ise daha önceki beş saniyelik cezasını eksik yerine getirdiği gerekçesiyle pitten geçme cezası aldı ve puan barajının tamamen dışında kaldı.

Hadjar, kırmızı bayrak ve güvenlik aracı prosedürlerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altına alınsa da her iki soruşturmadan da aklanarak podyumunu korudu.

Sezon başından bu yana tüm sıralama turlarında Q3’e kalma başarısı gösteren genç Fransız, şimdiden 29 puana ulaştı. Bu sayı, Hadjar’ın Red Bull’da yerini doldurduğu Yuki Tsunoda'nın 2025 tamamında topladığı puandan daha fazla.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton da basın toplantısında Isack Hadjar ve yarışı kazanan Kimi Antonelli’yi tebrik etti. Kendi gençlik yıllarına atıfta bulunan yedi kez dünya şampiyonu pilot şu ifadeleri kullandı: "Buna tanıklık etmek ve buradaki en genç iki pilotla podyumu paylaşmak gerçekten büyük bir ayrıcalık.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Bana 2007’deki halimi çok fazla hatırlatıyorlar."

Hamilton’ı idolü olarak gören Hadjar için bu sözler hafta sonunun en anlamlı ödüllerinden biri oldu.