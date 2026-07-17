Verstappen'den arka kanat açıklaması: "Red Bull en doğru kararı verdi"
Max Verstappen, Red Bull'un Belçika Grand Prix'si öncesinde 'macarena' kanadını kullanmama kararının doğru tercih olduğunu söylerken, takımın yaşanan sorunu kısa süre içinde çözeceğine inandığını belirtti.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Red Bull, Avusturya ve Britanya Grand Prix'lerinde Max Verstappen'in yaşadığı iki ayrı kazanın ardından Spa-Francorchamps hafta sonunda 'macarena' kanadını kullanmama kararı aldı. Kazalar sonrasında yapılan incelemelerde bu parçayla ilgili yeni sorunlar tespit edildi.
Her iki kazanın sonucu benzer olsa da takım patronu Laurent Mekies, olayların farklı teknik nedenlerden kaynaklandığını doğrulayarak Milton Keynes merkezli ekibin çözmesi gereken karmaşık bir problemle karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.
Verstappen de Belçika GP için döner arka kanadın rafa kaldırılmasının doğru karar olduğunu kabul ederken, standart arka kanadın performans açısından bazı dezavantajlar getirdiğini söyledi.
Verstappen, "Muhtemelen biraz daha yavaş olacak ama dünyayı değiştirecek kadar büyük bir fark yaratmayacak."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Marc Fleury
"Herkes için bu hafta sonu adına en doğru kararın bu olduğu oldukça açıktı." dedi.
Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Verstappen, yaşanan aksiliklere rağmen Red Bull'un sorunu çözüp döner arka kanadı yeniden kullanıma alacağından emin olduğunu dile getirdi.
"Eninde sonunda evet. Sadece bunu nasıl çözeceklerini netleştirmeleri gerekiyor."
"Aslında sorunun ne olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Şimdi önemli olan buna nasıl çözüm üreteceklerini bulmaları."
"Umarım arka kanat mümkün olan en kısa sürede yeniden araca geri döner."
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü
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