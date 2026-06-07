Verstappen'den Antonelli'ye start tavsiyesi: "Işıklar söndüğünde 1 saniye bekle!"
Max Verstappen, Monako GP startı için Kimi Antonelli'ye esprili bir start tavsiyesi verdi.
Monako GP basın toplantısında Max Verstappen ve Lewis Hamilton'a, yarışa pole'den başlayacak Kimi Antonelli için herhangi bir tavsiyeleri olup olmadığı soruldu.
İki şampiyon da bu soruya esprili bir yanıt verdi.
Toplantıda önce kendi start problemlerine değinen Antonelli şunları söyledi: "Montreal'de ilk kez startta pozisyon kaybetmedim. Gerçi pazar günü yine bir sıra kaybettim ama en azından ilk kez altı ya da yedi sıra birden geriye düşmedim."
"Bu açıdan bir ilerleme kaydettik. Monako'da ilk viraja kadar olan mesafe oldukça kısa. Sadece temiz bir kalkış yapmam gerekiyor, sihirli bir start denememeliyim. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."
Bunun üzerine dört kez dünya şampiyonu Verstappen söz alarak genç rakibine şakayla karışık şu tavsiyeyi verdi: "Işıklar söndüğünde bir saniye bekle! Benim tavsiyem bu."
Hamilton ise Verstappen'in sözlerine ekleme yaparak, "Evet, hatta iki saniye bekle!" dedi.
Basın toplantısındaki bu samimi anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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