Verstappen’den Antonelli’ye övgü: "Çok büyük bir yetenek"

2025’teki çaylak sezonunda zorlu anlar yaşayan ve Mercedes’teki takım arkadaşı George Russell’ın gölgesinde kalan Antonelli, bu yıl tamamen farklı bir kimliğe büründü.

İlk yedi hafta sonunda beş grand prix zaferi elde eden genç yıldız, Barselona’da beklenmedik bir şekilde yarış dışı kalarak avantaj kaybetse de pilotlar şampiyonasında hâlâ en yakın takipçisinin 41 puan önünde liderliğini koruyor.

Genç pilotun gelişimini yakından takip ettiğini belirten Max Verstappen, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Genel olarak onun yaşındaki birinin pistte bunları yapabilmesi ve bu seviyedeki bir istikrarı yakalaması gerçekten çok etkileyici.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Erik Junius

“Özellikle Monako’da yaptıkları, o yaştaki bir pilot için hiç kolay değil. Üzerinizde büyük bir baskı varken, sıralama turlarında o performansı verebilmek ciddi bir yetenek gerektirir."

"Onun adına çok mutluyum. Çok büyük bir yetenek, bunu zaten biliyordum ve böyle sonuçlar alabileceğini tahmin edebiliyordum.”

“Çaylak sezonunda hatalar yapılması çok normaldir; önemli olan bu hatalardan ne kadar ders çıkardığınızdır. Bence Kimi bu süreci çok iyi yönetiyor.”

“Şu an sergilediği performansı izlemek çok keyifli ve etkileyici. Üstelik gelecekte çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen, Antonelli’nin geçmişin efsane isimleriyle kıyaslanmasınınsa yersiz olduğunu düşünüyor. Genç pilotun kendi yolunu çizmesi gerektiğini belirten Verstappen, şu tavsiyede bulundu: "Zaten geçenlerde kendisi de bu kıyaslamalardan hoşlanmadığını söyledi.”

“En önemlisi, başkalarına bakıp birilerine benzemeye çalışmamak, sadece kendin olabilmektir. Kimi de bunun farkında ve her şeyi kendi yöntemiyle yapmalı çünkü insan ancak bu şekilde büyür ve olgunlaşır.

“Kendi hikayenizi yazmak ve gridde kendi yıldızınızı parlatmak her şeyden daha önemlidir."

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