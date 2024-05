Verstappen, Red Bull'un güncellemelerine rağmen temkinli: "Ferrari'nin de büyük güncellemeleri var"

Şampiyonluk mücadelesinde geriye düşmemek ve öndekileri yakalamak isteyen takımlar, güncellemeler getirmelere devam ediyorlar. Miami'de McLaren'ın getirdiği büyük güncellemenin ardından bu hafta sonu Ferrari başta olmak üzere Red Bull, Aston Martin ve Mercedes gibi diğer büyükler de güncellemeler getirdiler.

Verstappen, Imola'da normal bir yarış hafta sonu uygulanacak olsa da güncellemeler ve pistin yapısı nedeniyle kolay bir hafta sonu beklemediğini söyledi.

Verstappen, "Daha kolay olacağını sanmıyorum. Yani, oldukça karmaşık bir pist, çok sayıda yüksek hızlı viraj var. Bordürler, bilirsiniz, sosislerden birkaçını aldılar. Bu yüzden burada sürüş şeklinin nasıl değişeceğini görmemiz gerekiyor. Hava durumu da öyle. Kolay bir hafta sonu değil. Yani hâlâ doğru yapmamız gereken pek çok şey var."

"Demek istediğim, güncellemelerle gelen daha fazla insan var. Örneğin Ferrari'yi gördüm, büyük, büyük bir güncellemeyle geliyorlar. Yani şu anda nerede olacağımızı bilmek çok zor."

"Sanırım geçen sefer orada yarıştığımızda, sosisler yüzünden bordürün çoğunu kullanamıyordunuz. Sanırım şimdi doğal olarak daha fazla alabiliyorsunuz, ki bence bu daha keyifli. Pisti gerçekten canlandırıyor. Bana biraz buradaki F3 günlerimi hatırlatıyor, çok eğlenceliydi. Evet, bakalım nasıl olacak. Yani, şu anda sahip olduğumuz bu araçlarla emin değilim çünkü onları çok düşük seviyede çalıştırıyoruz." dedi.

Press Conference Max Verstappen, Red Bull Racing, and Lando Norris, McLaren F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren, son yarışta yaptığı güncellemelerle büyük ivme kazandı gibi. Lando Norris, her ne kadar Verstappen'in tabanında hasar olsa da güçlü bir performansla kazanmayı başardı.

Red Bull'un Imola güncellemelerinin McLaren'a cevap mı olduğunun sorulması üzerine Verstappen, "Yanıt değil. Yani, bu işler zaten uzun zamandır planlanıyor. Bir takımın güncellemelerle gelmesi gibi değil. Bir araya getirmemiz gereken bir şey var. Bilirsiniz, kelimenin tam anlamıyla yeni parçalar gelişim hattında.- oluyor. Biz bundan memnunuz. Ama elbette, doğal olarak, zorlamaya devam etmek zorundasınız çünkü arkamızdaki ekipler, Miami'de görebileceğiniz gibi, %100 doğru yapamadığımız şeyleri kesinlikle yakalıyorlar, öne geçiyorlar. Bu hafta sonlarını çok fazla yaşamadığımızdan emin olmaya çalışmalıyız." şeklinde cevap verdi.

Peki Miami'deki performanslar, gerçek miydi?

"Bilmiyorum. McLaren tabii ki çok büyük bir güncellemeyle geldi. Sanırım bu güncellemenin ne kadar iyi olacağını burada öğreneceğiz. Çünkü her şeyin tam olarak üstesinden gelmek her zaman biraz zaman alır. Ama evet, bunu biliyorduk. Demek istediğim, bazen tur zamanları açısından oldukça büyük bir fark yaratabilecek küçük ayrıntılar öne çıkar. Ve bence özellikle Miami gibi bir pistte her şey çok hassas, hava çok sıcak, bu yüzden orada burada biraz fazla kaymak size biraz tur zamanı kaybettirebilir."

Red Bull, son dönemin en dominant takımı olurken Miami'de uzun zaman sonra ilk defa, yarış dışı kalmadan bir takıma mağlup oldu. Diğer takımların güncellemeleri nedeniyle yarışların kendileri için eskisi kadar kolay olup olmayacağı sorulduğunda Verstappen, şöyle cevap verdi:

"Bence zaten ilk beş yarış, insanların her zaman göstermeye çalıştığı kadar basit değildi, çünkü bu her zaman fark yarattığınız ayrıntılara dikkat etmekle ilgilidir ve bazı hafta sonları diğerlerinden biraz daha iyiydi. Ama evet, yılın başından itibaren diğer takımların geçen yıla kıyasla daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ancak takım olarak yıla oldukça iyi bir başlangıç yaptığımızı ve pek çok şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum. Elbette bir DNF yaşadık ve bu da bize çok fazla puana mal oldu ama bu sezonun genel olarak geçen yıla göre daha yakın olmasını bekliyorum."

"Bu her zaman, dışarıdan bakıldığında hiç zorluk yokmuş gibi görünüyor ve ben her hafta sonu en iyisini elde etmeye çalışmak için mücadele ediyorum. Benim için asla sıkıcı değil çünkü bana bu mücadeleyi verecek başka bir takıma veya başka bir sürücüye ihtiyacım yok, en iyisini elde etmek için kendimle sürekli bir mücadele içindeyim. Yani bir şeyleri kaçırdığımdan ya da yaptığımız şeyin daha fazla takdir edilmesi veya onaylanması için bir şeylerin gelmesini beklediğimden değil."