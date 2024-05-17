Verstappen, Red Bull'un güncellemelerine rağmen temkinli: "Ferrari'nin de büyük güncellemeleri var"
Şampiyona lideri Max Verstappen, Red Bull'un Imola'ya getirdiği güncellemelere rağmen kolay bir hafta sonu beklemediğini ve özellikle rakiplerinin de güncellemeler getirmesi nedeniyle zor olabileceğini söyledi.
Fotoğraf: Erik Junius
Şampiyonluk mücadelesinde geriye düşmemek ve öndekileri yakalamak isteyen takımlar, güncellemeler getirmelere devam ediyorlar. Miami'de McLaren'ın getirdiği büyük güncellemenin ardından bu hafta sonu Ferrari başta olmak üzere Red Bull, Aston Martin ve Mercedes gibi diğer büyükler de güncellemeler getirdiler.
Verstappen, Imola'da normal bir yarış hafta sonu uygulanacak olsa da güncellemeler ve pistin yapısı nedeniyle kolay bir hafta sonu beklemediğini söyledi.
Verstappen, "Daha kolay olacağını sanmıyorum. Yani, oldukça karmaşık bir pist, çok sayıda yüksek hızlı viraj var. Bordürler, bilirsiniz, sosislerden birkaçını aldılar. Bu yüzden burada sürüş şeklinin nasıl değişeceğini görmemiz gerekiyor. Hava durumu da öyle. Kolay bir hafta sonu değil. Yani hâlâ doğru yapmamız gereken pek çok şey var."
"Demek istediğim, güncellemelerle gelen daha fazla insan var. Örneğin Ferrari'yi gördüm, büyük, büyük bir güncellemeyle geliyorlar. Yani şu anda nerede olacağımızı bilmek çok zor."
Press Conference Max Verstappen, Red Bull Racing, and Lando Norris, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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