Formula 1 Singapur GP
Verstappen zorlu sezonu değerlendirdi: "Bazen takıma sert davrandım"
Singapur’da kariyerinin 250. Formula 1 yarışına çıkan Max Verstappen, Red Bull’un sezona yaptığı zorlu başlangıcı ve yükselme sürecini anlattı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 14 Eki 2026 11:00
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Sezona RB22'nin denge sorunlarıyla başlayan ve ilk aylarda galibiyet mücadelesinden uzak kalan Max Verstappen, Bakü'de getirilen kapsamlı güncelleme paketiyle ritmini yeniden yakaladı. Malezya'da sezonun ilk pole pozisyonunu ve galibiyetini elde eden Hollandalı pilot, yükselen form grafiğini Singapur GP yarışında da zafere dönüştürdü.
Gelişim sürecinde takıma karşı sergilediği tutumu değerlendiren dört kez dünya şampiyonu pilot, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bazen takıma karşı sert davrandım ama her zaman net ve dürüsttüm.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Daniel Ceng / Anadolu via Getty Images
“Takım, yaşadığımız zorlukları kişisel algılamadığımı biliyor. Ben sadece mükemmeliyetçi biriyim ve özellikle işlerin daha iyi yapılabileceğini bildiğimde her zaman en iyisini isterim.”
“Geçen yılki geri dönüşümüzle bu yıl yakaladığımız form tamamen farklı. Geçen sezon her şey aracın ayarlarıyla ilgiliydi ve belirli bir ayarla çalışamayacağını sanıyorduk, sonra çalıştığı ortaya çıktı.”
“Bu yılsa durum farklıydı; sezona başlarken araca hangi ayarı denersek deneyelim dengeyi düzeltemiyorduk.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
“Son güncellemeler çok yardımcı oldu. Artık ritmimi daha kolay bulabiliyor ve sınırları zorlayabiliyorum."
Singapur hafta sonunda 250. Grand Prix startına ulaşan Verstappen, bu kilometre taşını medyadan öğrendiğini belirterek geçmiş yarışlara bakışını şöyle özetledi: "Dürüst olmak gerekirse bunun 250. yarışım olacağından hiç haberim yoktu.”
“Yine de iyi ya da kötü tüm yarışlarımı tekrar izlerim. Bu daha çok genel resmi görmek, diğer takımlar dâhil belirli şeyleri görmek ve fark etmek için yaptığım bir şey.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Ancak oturup 2021 Abu Dabi'de ilk şampiyonluğumu kazandığım anı sık sık düşünmem. Bu sezondan özellikle Malezya ve Bakü'deki son yarışları hatırlamayı seviyorum çünkü işler yeniden iyi gitmeye başladı.”
“Yılın ilk yarısındaki pek çok yarışıysa zihnimin belleğinden çoktan sildim."
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- Motorsport.com Ekibi
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