Verstappen: "Zorlanacağımızı bildiğimiz bir hafta sonunda ikincilik iyi bir sonuç"
Max Verstappen, Singapur Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilikten memnun olduğunu söylüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Verstappen, Marina Bay'de ikinci sıradan başladığı yarışı aynı pozisyonda noktaladı.
Red Bull pilotu, kötü olmayı bekledikleri bir hafta sonunda podyumun ikinci basamağına yerleşmekten oldukça memnun.
"Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve hızımı yarışın sonuna kadar korumaya çalıştım."
"İlk stint bizim için zordu, lastiklerde biraz bozulma oldu ama ikinci stint biraz daha iyiydi."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Zorlanacağımızı bildiğimiz bir hafta sonunda ikinci olmak iyi bir başarı."
"Elbette ikincilikten memnun olmamamız gerek, daha da gelişmemiz gerekiyor ve biz de bunu yapmaya çalışacağız."
Verstappen, şampiyona liderliğinin 52 puana düşmesi üzerine ise şunları söyledi: "Bu hızla değişebilir. Denemeye devam etmeli ve bir noktada bunu biraz tersine çevirmeye çalışmalıyız."
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