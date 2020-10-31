Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"

İkinci seansta motorunda güç kaybı yaşamasına rağmen üçüncü seansa geçen ve yarınki yarışa üçüncü sırada başlayacak olan Hollandalı pilot, seansın genelinde zorlandığını açıkladı.

Verstappen'in açıklamaları şu şekildeydi: "Çok iyi bir sıralama seansı geçirmedik, çünkü ilk seansta sadece iki tur attık ve sonrasında yeniden piste çıkmayı istiyorsunuz. Sonrasında ikinci seansta piste çıktık, ancak yaşadığımız sorunla beraber işler biraz karışıktı."

"Ancak orta lastikle turumuzu tamamladık ve üçüncü seansa geçtik. Turumuzu orta lastikle atmamız, üçüncü seans için doğru bir referans noktası vermiyor ve bu sebepten dolayı kesinlikle biraz zorlandık."

"Üçüncü seansta attığım ilk turda pek yol tutuş yoktu. Bence ikinci tur biraz daha iyiydi, ancak genel olarak sadece zorluydu. Gene de günün sonunda üçüncülük kötü değil, ancak kişisel olarak biraz daha iyi bir performans bekledim, biraz daha fazla şey istedim."

"İkinci seans sonrasında yolumuzu kesinlikle biraz kaybettik."

Açıklamasının devamında Verstappen, 2006 sonrasında F1'i ilk defa geldiği Imola pistinden keyif aldığını söyledi.

"Bu pist gerçekten çok heyecanlı, burada sürüş yapmak gerçekten büyük bir keyif veriyor, en başta araçların bu pist için biraz geniş olacağını düşündüm ancak durum gayet iyi. Burayı gerçekten çok sevdim. Umarım yarın çok iyi bir yarış geçirebiliriz."