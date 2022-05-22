Verstappen: "Zor başlangıcı iyi bir sonuca dönüştürdük"

Haberi dinle

Max Verstappen, lider Charles Leclerc'in 1.5 saniye ardında giderken 4. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna girdi. Spin atmadan yola dönen Verstappen, George Russell ve Sergio Perez'e geçildi.

Perez kendisine yol verdi ancak DRS'si bozulduğu için Russell'ı uzun süre geçemedi. Sonuç olarak Russell'dan farklı bir strateji izledi ve hem İngiliz pilotu hem de Perez'i geçerek galibiyete uzandı.

Arka arkaya üçüncü zaferini alan Leclerc, şampiyona liderliğine yükselmeyi başardı.

Sözlerine spini açıklayarak başlayan Verstappen, "Zor bir yarıştı. 4. virajda aniden arka tarafta çok fazla rüzgar esti ve bu yüzden kontrolü kaybederek pist dışına çıktım."

"Sonra elbette bir DRS treni içerisindeydim ve geçiş yapmaya çalıştım. Fakat DRS'm her zaman çalışmadı ve bu da işleri gerçekten çok zorlaştırdı."

"Fakat sonunda stratejiyi tekrar yükselmek, kendi yarışımızı çıkarmak ve sonunda galibiyete ulaşmak için kullanmayı başardık. Zor bir başlangıç ama iyi bir son oldu." dedi.

Verstappen, DRS sorununun tekrarlanması nedeniyle epey gergin görünüyordu fakat dikkatini alternatif stratejilere çevirdiğini söyledi.

"Odaklanmaya çalıştım. Elbette böyle şeyler olması hoş değil fakat sonunda kazandığım için çok mutluydum ve Checo için de çok mutlu oldum. Bu, takım için harika bir sonuç."

"Aracın yumuşak lastiklerle iyi bir tempoya olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda orta lastikte de oldukça iyiydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images