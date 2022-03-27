Verstappen: "Zor ama iyi bir yarıştı"

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2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve startta yerini koruyan Perez, pite girdikten hemen sonra güvenlik aracının çıkmasıyla dezavantajlı konuma düştü.

Güvenlik aracıyla rakipleri pite geldi ve yarış yeniden başladığında sıralama Leclerc, Verstappen, Perez, Sainz ve Russell şeklinde oluştu. Böylece Verstappen liderlik için Leclerc'i kovalamaya başladı.

Leclerc, son viraj öncesindeki DRS aktivasyonuna Verstappen'in gerisinde girip, start düzlüğü için yerini korumaya çalıştı. Monakolu pilot bu hamleyle liderliği geri aldı.

Daha sonra Verstappen, Leclerc'le aynı taktiği uyguladı ve son viraj öncesindeki DRS algılama noktasına Monakolu sürücünün arkasında geldi. Böylelikle start düzlüğü için DRS'yi almış oldu.

Verstappen, start düzlüğünde arayı kapattı ve ilk viraj öncesinde liderliği almayı başardı. Leclerc sonrasında Verstappen'i zorlasa da, Red Bull pilotu önde kalmayı sürdürdü.

Bu, ilk yarışta finiş göremeyen Verstappen'in 2022'deki ilk zaferi oldu.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, "Gerçekten zor ama iyi bir yarıştı."

"Ön tarafta sert yarışıyoruz ve bu uzun oyuna yeni başladık. Virajlarda çok hızlılardı ve biz de düzlüklerde hızlıydık. Ancak lastikler burada çok çabuk performans kaybediyor."

"Sona doğru biraz daha hızlıydık ve geçmeye çalıştım. Son virajda akıl oyunları oynamak kolay değildi. Nihayetinde öne geçmeyi başardım ama daha sonra sürekli DRS'i açıktı. Son turda ise sarı bayraklarla yarıştık."

"Zordu ama nihayetinde sezona başlayabildiğim için gerçekten mutluyum." dedi.

Verstappen, Leclerc ile oynadığı DRS oyunları hakkında şunları söyledi: "Evet, çok yaklaştığınızda bu başlıyor çünkü yarım saniye aralığına girdiğinizde, virajdan iyi bir çıkış yapabiliyorsunuz."

"Bu yüzden geçişi tamamlamak oldukça zor olabiliyor Geçtiğimiz yıla kıyasla, son virajda geçişi planlamak çok daha zordu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images