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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: “Bu hafta sonu ön grupta rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”

İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansının ardından basına konuşan Verstappen, takımının Barselona’da ön grupta mücadele etmesinin pek mümkün görünmediğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Barselona-Katalonya Pisti'ndeki ikinci serbest antrenman seansını altıncı sırada tamamlayan ve lider Lando Norris’in yaklaşık bir saniye gerisinde kalan Max Verstappen, basına yaptığı açıklamalarda hayal kırıklığını dile getirdi. 

Monako’daki sıralama turlarında son ana kadar pole pozisyonu mücadelesinin içinde yer alan ancak pazar günkü talihsiz arızayla yarışa erken veda eden dört kez dünya şampiyonu, bu kez sıralama turlarında benzer bir geri dönüş yapabileceklerine inanmıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Cuma günkü antrenman seanslarındaki teknik çaresizliği açık bir dille özetleyen Verstappen, şu ifadeleri kullandı: "Yüksek hızlı virajlarda da kaybediyoruz, düşük hızlı virajlarda da; temel olarak bu pistin her yerinde zaman kaybediyoruz.” 

“Gün boyunca yol tutuşundan, araç hissiyatından ve dengeden tamamen yoksunduk: Bu gece acilen üzerinde çalışmamız gereken konular bunlar.” 

“Bu hafta sonu ön grupta rekabet edebileceğimizi hiç sanmıyorum; şu anki gerçek konumumuz maalesef tam olarak burası."

Cuma günü İspanya’daki aşırı sıcaklar nedeniyle birçok pilot Pirelli lastiklerinin aşırı ısınmasından ve hızlı deforme olmasından şikayet ederken, bu durumdan en çok etkilenen isimlerin başında Verstappen yer aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aracın dengesizliğinin lastik yönetimini imkânsız kıldığını belirten Hollandalı şampiyon, sözlerini şöyle tamamladı: "Piste çıktığım hiçbir lastik setinde doğru hissiyatı yakalayamadım ama açıkçası bu durum bugün herkes için geçerli gibi görünüyordu.” 

“Pist üstünde birkaç kişiyi takip ettim; kimsede yol tutuşu yoktu ve araçlar sürekli arkadan kayıyordu.” 

“Kendi durumumuzu ön gruptakilerle kıyasladığımda araç dengesi konusunda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Yine de bugün padokta hiç kimsenin kusursuz bir araç dengesi bulabildiğini sanmıyorum."

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