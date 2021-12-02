"Verstappen, zihinsel olarak Hamilton'dan daha güçlü"

Bu yıl Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk savaşı, tüm zamanların en keyifli ve en yoğun savaşlarından birisi.

Verstappen, kariyerindeki ilk şampiyonluğu için savaşırken, diğer tarafta Hamilton sekizinci şampiyonluğunu kovalıyor.

İkili arasında sadece sekiz puan bulunuyor ve masanın üzerinde alınabilecek 52 puan var. Şampiyonluk, kalan iki yarışta her iki yöne de gidebilir.

Şampiyonluk savaşını bu kadar büyüleyici yapan şeylerden biri de, birbirinin tamamen zıttı olan iki farklı karakterin birbirleriyle çekişmesi.

Verstappen ve Hamilton, yaşam ve yarış tarzları ile birbirlerinden ayrılıyorlar.

Formula Medicine'in kurucusu Dr. Riccardo Ceccarelli, bu konudaki gözlemlerini paylaştı.

Ceccarelli, F1 Nation podcast'inde, "Bence Max zihinsel olarak Lewis'ten biraz daha güçlü biri. Max sadece kendine odaklanan türden bir karakter. Büyük bir özgüvene sahip."

“Lewis ise dış desteğe ihtiyaç duyuyor. O, öyle türden bir insan. Takım radyosundan ne kadar konuştuğunu görüyorsunuz. Güven arıyor, stratejinin ne olduğunu soruyor. Max ise böyle bir şeyi asla yapmıyor."

"Ya da [Lewis] toplumun, taraftarların desteğini almaya çalışıyor. Sao Paulo'da, Brezilya bayrağını aldığını gördük ve her zaman kendisiyle birlikte olan bir fizyoterapisti var. İnsanlar Max'in fizyoterapistinin kim olduğunu dahi bilmiyorlar."

"Max, çevresinde kimseye ihtiyaç duymayan türden bir sürücü. Sadece kendisine ihtiyacı var. Fakat Lewis öyle değil."

"Onlar iki farklı insan, bu yüzden sahip oldukları karakterlere saygı göstermeliyiz."

“Lewis, şimdiden yedi dünya şampiyonluğu kazandığı için avantajlı durumda. Fakat sık sık bu kadar zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalmadı."

"Diğer yandan Max kazanmaya karşı çok istekli çünkü onun ilk şampiyonluğu olacak. Fakat muhtemelen, çoğu insanın düşündüğünden farklı şekilde üzerinde daha az baskı var, çünkü gelecekte daha fazla fırsatı var."

"Bu yüzden bence Max'in üzerindeki baskı daha az, kaybedecek şeyleri olan taraf daha çok Lewis."

Şampiyonluk savaşında zihinsel tarafın önemli olacağını söyleyen Ceccarelli şunları ekledi: "Yüzde 99 zihinsel ve yüzde 1 fiziksel bir şey."

"Fiziksel olarak çok formdalar, ekstra bir şeye ihtiyaçları yok, şimdi sadece psikolojik baskıyı yönetmeleri gerekiyor. Şunu da eklemek isterim ki sadece Max ve Lewis arasında olan bir şey değil, aynı zamanda takımla da alakalı. Bu yüzden sadece sürücülerin değil, takımın da çalışması önemli.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images