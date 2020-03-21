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Formula 1 / Hollanda GP / Son dakika

Verstappen, Zandvoort'un tarihi köklerini korumasından memnun

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Verstappen, Zandvoort'un tarihi köklerini korumasından memnun
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Mar 2020 10:22

Max Verstappen, Zandvoort'un Hollanda Grand Prix'si için geçirdiği dönüşüme rağmen, pistin tarihi köklerini korumayı başardığına inanıyor.

Zandvoort, her ne kadar Coronavirüs salgını nedeniyle 3 Mayıs'ta gerçekleştirilemeyecek olsa da kış aylarında çok büyük bir değişime uğradı ve pistin yapısı değişti.

Pist düzeniyle ilgili yenileme çalışmaları Şubat ayının sonunda tamamlanırken Verstappen, Mart ayında 2012 versiyon Red Bull RB8'le bir gösteri sürüşü tamamladı.

Verstappen, sürücülerin geçiş yapmasına yardımcı olmak ve birden fazla çizgi seçeneğini sağlamak için tasarlanan üçüncü ve 14. virajlardaki oval bölümü testti.

Red Bull pilotu, "Sanırım üçüncü ve son viraj, özellikle o kısımda sürüş yaparken son derece etkileyici görünüyor. Gerçekten çok hoş."

"Pisti yenileme konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardılar. V8'li bir araçla sürüş yapmak son derece eğlenceliydi. Bu yüzden mevcut araçlarla zaten daha da iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Hollanda GP'sine ev sahipliği yapacak olan Zandvoort son derece dar ve virajlı bir yapıya sahip. Bu yüzden de geçiş fırsatları az olabilir.

Ancak Verstappen, pistin tarihi köklerini koruduğunu ve pistin kenarındaki çakıllarla birlikte hataları cezalandıracak bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

“Monako'da da da aynı ya da Suzuka'ya gittiğinizde. Bu çok eski bir pist ve çok geniş değil."

“Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Aslında çok sevdim. Bir hata yaptığınızda veya genişten döndüğünüzde, her yerin asfalt olmasından daha iyi."

"Bu sadece geçiş yapıp yapamayacağımızla ilgili olacak."

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Editör Luke Smith

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