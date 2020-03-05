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Formula 1 / Hollanda GP / Son dakika

Verstappen: "Zandvoort'un oval virajı, farklı çizgileri teşvik edecek"

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Verstappen: "Zandvoort'un oval virajı, farklı çizgileri teşvik edecek"
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Çeviren: İnci Beğen , Editör
5 Mar 2020 18:21

Max Verstappen, Formula 1 sürücülerinin bu yılki Hollanda Grand Prix'sinde, özellikle lastikleri aşınmaya başladığında, Zandvoort oval virajında farklı çizgiler kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

Red Bull sürücüsü bu hafta başında 2012 RB8'le, Zandvoort pistinde sürüş gerçekleştirmişti.

İki oval viraja sahip pistte ilk deneyimini yaşayan Verstappen, bu virajların herkes için son derece büyük bir mücadele olacağını söyledi.

Verstappen, “Her zaman sürmesi harika bir pist olarak gördüm, ancak oval viraj buraya kesinlikle yeni bir boyut katıyor."

“Sanırım bu oval virajda farklı çizgiler seçebilirsiniz, ki bu iyi bir şey. Lastiklerle de ilgisi var."

“Yeni lastiklerle daha içten dönebilirsiniz.Ancak eski lastiklerle, iyi bir çıkışa sahip olduğunuzdan emin olmalısınız, bu yüzden o son virajda biraz daha dışarıda kalmanız gerekebilir." dedi.

Verstappen, son virajın yeni nesil araçlar için pek de kolay olmayacağını söyledi.

“Bu gerçekten ilginç bir viraj. Herkes buranın tam gazla geçileceğini ve bu yüzden kolay olacağını düşünüyor. Ancak DRS'yi ve virajın getirdiği tüm güçleri de hesaba katmanız gerekiyor. Sonuçta bana göre oldukça zor bir viraj."

Verstappen, Mayıs ayındaki etkinlikte ilgi odağı olacağının farkındadır, ancak kendisine ekstra baskı yapmak istemiyorum.

“Bunu bir ev yarışı olarak düşünmemeye çalışıyorum. Bunun sebebi kendime fazlada baskı uygulamak istemiyor olmam. Sadece olabildiğince rahat olmaya çalışıyorum."

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Editör Jonathan Noble

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