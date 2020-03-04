Verstappen, Zandvoort'un kendisine getireceği "ekstra yükten" endişeli

Formula 1'de yarışmaya başladığı ilk günden itibaren hayran sayısı her geçen gün artan Max Verstappen, pek çok yarışta büyük bir taraftar kitlesine sahipti.

Bu desteğin de etkisiyle Hollanda, 2020 yılında Formula 1 takvimine geri dönecek.

Zandvoort pistinin takvime dönüşüyle birlikte genç pilotun hafta sonu boyunca ve öncesinde pek çok tanıtım etkinliğine katılması planlanıyor.

Ancak Daniel Ricciardo'nun Avustralya GP'de aynı şeyi yaşadığını söyleyen Verstappen, bunun kendisine büyük bir ekstra yük getireceğini söyledi.

“Her Melbourne'e gidişimde Daniel'in yaşadığı şeyleri elbette gördüm. Onun için oldukça zor oluyordu. Kesinlikle bu durumda olmak istemiyorum."

“Nihayetinde yarışmak ve performansımı göstermek için oradayım. Benim için en önemli şey bu."

“Harika bir hafta sonu olacak. Ama kendim ve takımım için harika bir hafta sonu geçirebilmem adına, işime odaklanabilmem gerektiğini de anlamalılar."

2020 Hollanda GP, 3 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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