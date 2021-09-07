Verstappen, Zandvoort'ta uzun yıllar yarışabilmeyi umuyor

Hollanda, bu yıl 1985 yılından sonra ilk kez Formula 1 takvimine geri döndü ve Max Verstappen, kendi ülkesindeki ilk yarışta büyük bir taraftar desteğine sahipti.

Haftanın başından itibaren, tam bir festival havasında geçen Hollanda Grand Prix'sinde tribünler Verstappen'i desteklemeye gelen ve turuncu giymiş taraftarlarla doluydu.

Verstappen böyle etkileyici bir atmosferde yarışı kazama baskısı altında olsa da hata yapmadı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı.

Hafta sonu hakkında soruları yanıtlayan Verstappen şöyle dedi: "Harikaydı, elbette bunun hayalini kuruyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir hafta sonuydu. Tabii ki burada yarışmanın getirdiği baskı çok fazla ama sonuçta elinizden gelenden fazlasını yapamazsınız. Bugün de tekrar en iyisini yapmaya çalıştım."

"Böyle bir hafta sonunda dahi temelde yapmanız gereken işe odaklanmanız gerekiyor, kritik nokta bu. Araca bindikten sonra kendinizi her şeyden ve tüm dikkat dağıtıcı şeylerden tamamen ayırmanız gerekiyor. Etrafınızda olup bitenler harika ama bununla profesyonelce baş etmelisiniz."

"Sonunda benim için harika bir hafta sonu olduğunu ve kazanabildiğimiz için daha da iyi geçtiğini düşünüyorum."

"Tüm hafta sonu harika bir atmosfer vardı. Umarım bunu uzun yıllar sürdürebiliriz. Festivallere ve benzeri şeylere baktığınızda, genel anlamda Hollanda olarak bir şeyleri organize etmede çok iyiyiz. Burada her şeyi çok iyi şekilde bir araya getirdiler. Burada olanakların sınırlı olduğunu biliyoruz fakat çok iyi çözümler bulmuşlar. Hava da harikaydı ve bu da fark yarattı. "

"Sırada Monza var ve orası şampiyonluk mücadelesi için önemli olacak. Benim için rüya gibi bir hafta sonu olsa da odağım tekrar Monza ve yarış olacak. Şampiyonluk mücadelesi devam ediyor, maksimum kapasitemizde performans göstereceğimizden emin olmak istiyorum."

Drivers parade Fotoğraf: Red Bull Content Pool