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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Circuit Zandvoort, bu hafta sonu 36 yıl sonra ilk Hollanda Grand Prix'sinde turuncu renge boyanacak. Max Verstappen, Hollanda'da katılacağı ilk Formula 1 yarışını sabırsızlıkla bekliyor.

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Circuit Zandvoort tribünlerinde 70.000 biletli taraftar olacak.

Formula 1, 1985'ten beri ilk kez Hollanda'ya dönecek ve bu, ilk kez Hollandalı bir pilotun dünya şampiyonluğu için gerçek bir şansa sahip olduğu bir yılda gerçekleşiyor.

Max Verstappen, Belçika GP'nin ardından Zandvoort'a Lewis Hamilton'ın üç puan gerisinde gidiyor.

Belçika'da galibiyete ulaşan Verstappen, Hollanda'da tekrar kazanmayı umsa da, De Telegraaf'a verdiği demeçte kendi ülkesinde yarışmanın kendisine ek motivasyon getirmediğini söyledi.

Verstappen, "Tribünlerde çok sayıda taraftar varken her zaman iyi bir iş yapmak istersiniz ancak kendi evimde iyi bir sonuç almak için daha fazla istekli olduğumu söylersem çılgınlık olur."

"Bu, doğru olmaz. Ben her hafta sonundan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum." açıklamasını yaptı.

Belçika ve Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda pist, Verstappen'i destekleyen yüzlerce taraftar sayesinde turuncu renge boyanmıştı. Zandvoort'ta Verstappen'i daha da büyük bir fan kitlesinin karşılaması oldukça muhtemel.

Buradaki taraftarları hakkında konuşan Hollandalı pilot, “Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım çok güzel bir hafta sonu geçirebiliriz. Pistin tamamen turuncu renge boyanmasını umuyorum!”

"Umarım tribünlerde ve pistin etrafındaki tepelerde, çok sayıda turuncu rengin yanı sıra, Avusturya'da da gördüğümüz gibi bir sürü turuncu meşale görürüm!" dedi.

Bu hafta sonu Verstappen, çoğu zaman kendi ülkesinde yarışan sürücülerin yaşadığı üzere ilgi odağı olacak. Bu, fazladan baskıya ek olarak, çok sayıda basın ya da sponsor etkinliğine katılacağı anlamına geliyor. 

Genç pilot bu konuda, "En önemli şey araç içerisinde iyi performans göstermem. Etrafında olup bitenler ikincil şeyler. Sponsorluk anlaşmaları nedeniyle bazı şeyler olması gerekiyor ama bunun ötesinde çılgınca şeyler yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

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