Verstappen: "Zandvoort iyi geçebilir fakat ikinci yarıda RB19'a uymayan pistler var"

Max Verstappen sezonun ikinci yarısına lider olarak giriyor ve bu hafta sonu yapılacak Zandvoort yarışı için de yine favori konumunda.

Şampiyona lideri bir galibiyet daha aldığı takdirde Sebastian Vettel'in üst üste dokuz galibiyet rekorunu yakalayacak.

Verstappen, "Elbette güzel ve onur verici olurdu fakat asıl hedefimiz her iki şampiyonluğu da garantilemek."

"Bu nedenle sezonun ikinci yarısı için hedef oldukça net: Spa'da bıraktığımız yerden devam etmek."

"Bu yıl az veya çok olduğu fark etmeksizin yere basma gücü açısından her şey aracımıza uyuyor."

"Ancak bu aynı zamanda diğer takımlara neyin uygun olduğuna da bağlı. Bence bazı takımlar daha fazla yere basma gücüyle biraz daha iyi gidiyor, bu da otomatik olarak biraz daha yakınlaştırıyor."

"Ancak diğer yandan, bu büyük ölçüde lastiklerle de ilgili. Eğer hafta sonu boyunca lastikleri doğru kullanırsanız, bu da büyük bir fark yaratıyor."

"Sezonun kalan kısmında aracımıza uymayan ve bizim için zor olabilecek yarışlar var. Bu özellikle oldukça engebeli olan cadde pistleri için geçerli."

"Fakat Zandvoort bizim için iyi olmalı." dedi.

Verstappen sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar her zaman sizin kazanmanızı bekliyor ama tabii ki bu o kadar kolay değil."

"Ben sadece anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çocukluğumdan beri babamla bu konu hakkında konuşurduk, anın tadını çıkarmamız gerektiğini söylerdik. İlk şampiyonluğumu ve o gece neler olduğunu çok iyi hatırlıyorum... Eğer her şeyi yeniden yapacak olsaydım, daha iyisini yapabileceğimi sanmıyorum."

"Her zaman 'bundan biraz daha fazla keyif alabilirdim' diye düşündüğünüz anlar olacaktır ama öte yandan o anlarda yorgun olabilir ve eve gitmek isteyebilirsiniz."

"Yaptığınız işten keyif almak önemli, çünkü babamın hep söylediği gibi: Zaman çok çabuk geçiyor. Bir bakmışsınız artık yarışmıyorsunuz, hatta başka bir şey yapıyorsunuz."

Verstappen, sezonun ikinci yarısında ne hedeflediğiyle ilgili de şunları ekledi: "Aynı şekilde devam etmek istiyorum."

"İşler yolunda giderse bu güzel olur."

"Elbette aradan sonra işlerin nasıl devam edeceğini asla kesin olarak bilemezsiniz. Göreceğiz. Hızlı bir aracımız var ama çok güçlü bir hafta sonu geçirmek için yapbozun tüm parçalarının yerine oturmaya devam etmesi gerekiyor."

"İyi bir seri yakaladık fakat bunu çok fazla düşünmüyoruz. Sadece önümüze bakıyoruz ve her seferinde piste mümkün olan en güçlü aracı getirmek istiyoruz."

"Sanırım herkes bu şekilde yaklaşıyor. Elbette burada kazanmak istiyoruz, bu sır değil. Fakat kolay olmayacak."

"Burası benim en sevdiğim yerlerden biri ve burada kazanmak çok özel. Bu yüzden hafta sonu için hedefim kesinlikle bu."