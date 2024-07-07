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Formula 1 Britanya GP

Verstappen: "Zak Brown da kim?"

Max Verstappen, McLaren Racing CEO'su Zak Brown'un yorumlarına "Zak Brown da kim?" yanıtını verdi.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Silverstone'da gerçekleştirilen medya gününde Max Verstappen ve Lando Norris büyük bir olgunluk ortaya koydu.

Her iki sürücü de Avusturya'daki temas sonrasında birbirleriyle konuştular ve aralarındaki buzlar tamamen erimiş gibi göründü.

Norris basın toplantısı sırasında Verstappen'den özür beklemediğini ve söylediği bazı söyzlerin de doğru olmadığını dile getirdi.

Verstappen ise dostluklarının değişmediğini, yani her şeyin normal şekilde ilerlediğini bleirtti.

Ancak McLaren yönetimi bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmadı. Örneğin, Andrea Stella Spielberg'deki yarışın ardından çok açık sözlüydü ve McLaren CEO'su Zak Brown da Silverstone'da farklı değildi.

Brown, basın toplantısında, "Red Bull gibi büyük bir takımın bu tür davranışları neredeyse teşvik etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Finansal düzenlemeler, pistteki sportif kurallar ve babalarla ilgili sorunlar olsun, tüm bu şeylerde büyük bir saygı eksikliği olduğunu gördük. Bu şekilde yarışmamız gerektiğini düşünmüyorum." demişti.

Verstappen, bunun üzerine Brown'ın yorumları hakkında, "Bunun benim için herhangi bir önemi yok." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Brown'ın F1'in dönüşümlü hakemler yerine kalıcı, tam zamanlı hakemlere ihtiyaç duyduğu yönündeki önerisi sorulduğunda Verstappen gülerek, "Zak Brown kim?" diye cevap verdi.

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