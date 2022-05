Verstappen: "Zafer harika ama temiz hafta sonlarına ihtiyacımız var"

Max Verstappen, Miami'deki yarışa üçüncü başladı ve iki Ferrari sürücüsünü birden geçerek kariyerinin 23. zaferini elde etti.

En hızlı turu atmasının ardından hafta sonunu tam puanla kapatan Verstappen, sonuçtan memnun olduğunu söylüyor.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Elbette çok iyi bir geri dönüş oldu. Yarışa kadar tek bir start antrenmanı dahi yapamamıştım. Bu yüzden başlangıçtan ne bekleyeceğimi bilemiyordum. Fakat iyi bir kalkış yaptık ve ilk virajda dışarıdan gitme fırsatı görüp, bunu kullandım. Neyse ki işe yaradı."

"Sonrasında Charles'ın temposunda gidip gidemeyeceğimi görmeye çalıştım ve en başından itibaren mücadele çok yakındı. İlk başta DRS mesafesine giremedim fakat bir noktada sanırım Charles'ın ön lastikleriyle ilgili sorunlar başladı. Bizim aracımız orta lastikle oldukça iyi çalışıyordu. Öne geçtikten sonra da kendi yarışımı hazırladım çünkü farkı açtım."

"Ayrıca pit stop yapıp, sert lastiğe geçtikten sonra tempo olarak çok yakındık. Güvenlik aracı bu açıdan beni çok mutlu etmedi ancak olanlardan sonra tamamen anlaşılabilirdi. Bu konuda çok fazla hayal kırıklığına uğramıyorum çünkü geçmişte diğer yarışlarda bana fayda sağlamıştı. Bu yüzden sonuna kadar zor olacağını bilsem de sorun değildi."

"Bir yandan da fiziksel anlamda zorluk yaşıyorduk çünkü pist çok sıcaktı. Güvenlik aracından sonra, kalan 10 turun tam gaz geçileceğini biliyordum ve böyle bir pistte kolay değildi. Başlangıçta araç çok fazla kaydı ama tekrar doğru lastik sıcaklığına gelince sanırım biraz tempo yakaladım ve DRS mesafesinden kurtuldum. Bu da çok önemliydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives on the podium wearing a commemorative Pirelli American Football helmet

"Sanırım DRS mesafesinden kurtulmadan önce Charles, beni geçmek için her yerde çok zorluyordu Önde kalmak hiç kolay değildi çünkü burada hata yapmak çok kolay."

"Şartların Singapur'la benzer olduğunu düşünüyorum. Özellikle ikinci sektör çok sıcaktı. Bu yarış gündüz yapıldığı için dışarıdaki güneşle gerçekten çok sıcak geçiyor. Bu yüzden ne zaman düzlüğe çıksam mutlu oldum çünkü bu havayı biraz bana çarpıyordu. Ayrıca güvenlik aracında vizörü biraz daha açtık ve biraz daha fazla hava geldi, ki bu oldukça güzeldi."

Yaşanan tüm sorunlardan sonra şampiyonadaki durumdan memnun olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Hâlâ çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var. Hızlıyız ama gördüğünüz üzere berbat bir cuma günü geçirdim. İyi bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız bu hiç de iyi değildir."

"Ayrıca Checo'nun yarışta yaşadığı birkaç sorun da vardı. Bu yüzden tüm bunların üstesinden gelmeliyiz ancak araçta çok fazla potansiyel var. Sadece dayanıklı olduğumuzdan emin olmalıyız."

"Cuma günü yaşadığım sorunla hafta sonumuzu tehlike attık, özellikle dünü çok etkiledi. Başlangıçta her şey yolunda gitti ama tam tersi de olabilirdi. Sorun yaşamadığımız olumlu bir hafta sonuna ihtiyacımız var."

"Her halükarda daha dayanıklı bir araca sahip olmalı ve her şeyin üstesinden geldiğimizden emin olmalıyız. Fakat gördüğünüz üzere aracımız çok hızlı. Bu konuda çok mutluyum. Yani eğer yavaş ve dayanıklı olursanız muhtemelen iyi bir şey değildir."

Yarışta sorun yaşayıp yaşamadığı sorusuna Verstappen, "Neyse ki hiçbir sorunum yoktu. Yani her şey çok olumluydu ve çok düzgün çalışıyordu. Sanırım tüm şanssızlığımı cuma günü yaşadım!"

"Son turlar çok zordu, soğuk lastiklerle kerblere çıkmaya çalışıyordum. Bu yüzden şikan bölümü zordu ve birkaç kez hata yaptım. Şikanda iyi bir sürüş yapmak ve 16. virajı temiz geçmek önemliydi. Bugün sahip olduğumuz düzlük hızı da bize yardım etti." cevabını verdi.

Son olarak "av mı yoksa avcı mı" olmaktan hoşlandığı sorusuna Verstappen, "Aracın hızlı olduğunu bildiğim için şu an bulunduğum pozisyondan keyif alıyorum. Geçen yılın sonunda avlanan taraf bendim ve bu, harika bir konum değildi çünkü artık yeterince hızlı olmadığımızı biliyordum. Sonuna kadar zor olacağını biliyordum. Yani her şey sizin ne kadar rekabetçi olduğunuza bağlı." dedi.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images