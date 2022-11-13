Verstappen: "Yumuşak lastiklerle bile Mercedes'in performansına ayak uyduramazdım"
Max Verstappen, cumartesi günkü sprint yarışında Mercedes'le aynı tempoya sahip olmadığını ve lastikleri "paramparça" ettiğini söylüyor.
Hollandalı pilot, sprint yarışında hiç de iyi bir tempo yakalayamadı ve Mercedes sürücülerine geçilmekten kurtulamadı. Carlos Sainz'a da geçilen Hollandalı sürücü, yarışı dördüncü bitirdi ve İspanyol sürücünün cezasıyla pazar günü üçüncü başlayacak.
Verstappen, "Neler olduğunu bilmiyorum, çok fazla lastik aşınması yaşadık. Orta lastikler hiçbir şekilde dayanmadı. Ayrıca hızımız da yoktu."
"Yumuşak lastikte bile Mercedes'in sahip olduğu tempoyu yakalayabileceğimizi sanmıyorum. Bu yüzden mevcut durum yarın için biraz endişe verici. Şimdi durumu analiz edeceğiz fakat normal şartlar altında durumu daha iyi hale getirmek için yapabileceğimiz çok fazla şey yok."
"Aracın hissiyatı ve lastik aşınması paralel giden bir durum. Yani lastikler çok fazla aşınıyorsa, araçta iyi hissetmezsiniz." dedi.
Problemin ön tarafla ilgili mi olduğu sorusuna Verstappen, "Evet ama sorun ön tarafla doğrudan bağlantılı değil. Her yerde sorun vardı yani önde arkada fark etmiyordu. Çok fazla aşınma yaşadık."
"Araç hasar almadan önce bile lastikler hiç yol tutmuyordu. Lastikleri adeta paramparça ediyordum. Yani neden böyle olduğunu bilmiyorum. Elbette temasın ardından ön kanadım biraz hasar gördü ama iyi bir ön kanatla bile en fazla dördüncü olabilirdim." dedi.
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