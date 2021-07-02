Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''

Hollandalı pilot, bugünkü ilk antrenman seansını iki Ferrari'nin önünde birinci sırada tamamlasa da, Mercedes ikilisi tempolarını ikinci antrenmanda artırdı ve Lewis Hamilton birinci, Valtteri Bottas ise ikinci sıraya yerleşti.

Verstappen, İngiliz pilotun 0.217 saniye arkasında üçüncü sırada tamamladığı antrenmandan sonra konuştu ve Mercedes'le aralarındaki bu farkın nereden kaynaklanabileceği sorusuna şu şekilde cevap verdi: ''Yumuşak lastiklerde oldukça hızlı görünüyorlar. Biz mükemmel turlar çıkaramadık.''

''Ancak yine de araçta iyi hissettim, her şey oldukça iyiydi. Şu anda gerçek bir problemimiz yok ancak sadece de yumuşak lastiklerde biraz daha hızlanmalıyız.''

''Orta hamurda ve uzun sürüşlerde iyi görünüyoruz. Günün sonunda önemli olan da bu.''

Bugünkü ikinci antrenman seansının sonlarına doğru yağmur çiselemeye başladı ve bu konu hakkındaki görüşleri sorulan Verstappen, yağmurun sürüşlerini çok etkilemediğini söyledi.

Verstappen, ''Sürüş yaparken ne kadar yağmur yağdığını kontrol etmek için elimi kullanıyordum. Şansımıza sürüşe devam edebildik. Ancak çok yağmur yağmadı ve uzun sürüşlerdeki hızımızı iyi şekilde değerlendirebileceğimiz denemeler yaptık.'' ifadelerini kullandı.

Red Bull'un yumuşak lastiklerde hızlanması durumunda Mercedes'in önüne geçip geçemeyeceği sorulan Hollandalı pilot, yakın olacaklarını ve yarışta en önemli şeyin lastikleri yönetebilmek olacağını düşündüğünü ekledi.

''Bence yakın olacağız. Kesinlikle biraz daha geliştiler. Yani evet, yarın sıralamalarda göreceğiz ancak en önemli şey, bu yumuşak lastikleri yarışta iyi yönetebilmek olacak. Bu zorlayıcı olabilir.''