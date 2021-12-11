Verstappen: "Yumuşak lastikle başlama planımız yoktu ancak dezavantajlı değiliz"

Yas Marina'da sıralamaların 3. seansını domine ederek Lewis Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu almadan önce Verstappen, 2. seansta en hızlı turu attığı orta lastikleri yaktı.

Bunun üzerine Red Bull, Verstappen'i pite aldı ve yumuşak lastiklerle 2. seansı geçti. Bu, Verstappen'in yarışa yumuşak lastiklerle başlayacağı manasına geliyor.

Yarışa bu lastiklerle başlama gibi bir planlarının olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Doğal olarak hayır. Çünkü orta lastiklerle başlamak istiyordum ancak o lastikleri yaktım."

"Ancak dün yumuşak lastiklerle uzun sürüşte de iyi hissetmiştim. Bu açıdan 'Öyleyse yumuşak lastiklere odaklanalım' demek, gerçekten zor bir karar olmadı." dedi.

Basın toplantısında Verstappen'in yanında olan Hamilton, farklı lastik stratejileri olmasının ilginç olduğunu ve kendisinin bu tür şeyler için hep şüpheci yaklaştığını söyledi.

Hamilton, "Geri dönüp tüm bilgilere ve araç üstü görüntülere bakmak ilginç olacak. İnsanlar birinci viraja gelirken çok nadiren lastikleri kilitlerler."

"1. viraja gelirken gerçekten lastikleri kilitlediyse, o zaman daha iyi durumda olup olmadığımızı göreceğiz."

"Belki onlar bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyorlardır ve aslında yumuşak lastik onların planında her zaman vardır."

"Biz o lastiklerle sürüşte biraz fazla zorlanmıştık. Doğru lastiklere sahip olduğumuzu düşünüyorum ancak yarın göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Verstappen ayrıca, sıralamalar öncesinde aracının dengesinden pek memnun olmadığını söyledi. Red Bull pilotları, sıralamalara düşük yere basma gücü üreten arka kanatla başlamıştı.

Verstappen, "Sıralamalar için doğru kararı verdik. Sıralamalara girer girmez, daha iyi hislere sahiptim ancak yine de Q1 mükemmel değildi. Birkaç şeye ayar çekmemiz gerekti."

"Ancak Q2'den itibaren daha iyiydik ancak Q2'de orta lastikleri yakınca, bu yüzden yeniden yumuşaklarla çıkmak zorunda kaldım."

"Q3'teher iki turda da aracım iyiydi, iyi hissettim. Son turda 12 ve 13. virajlarda hemen hemen aynı dereceyle geliyordum. Araç son iki turda oldukça güzel hissettirdi." dedi.