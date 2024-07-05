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Formula 1 Britanya GP

Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma gününün istedikleri gibi geçmediğini söyledi.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen ikinci antrenman seansında takım arkadaşının gerisinde kaldı ve ancak yedinci zamanı yapabildi.

Günün ardından konuşan Verstappen, performanslarını şu sözlerle yorumladı: "ikinci antrenman seansında yumuşak lastiklerle attığımız turlar istediğimiz gibi gitmedi. Haliyle iyi turlar çıkaramadık."

"Orta hamurda durum biraz daha iyiydi. Yani üzerinde çalışmamız gereken bir şeyler var."

"İki seans arasında araçta bir şeyleri değiştirdik; şimdi yarın nasıl daha iyisini yapabileceğimizi anlamak için her şeyi analiz etmemiz gerekiyor."

"Cumartesi günü yağmur ihtimali var, ayar yaparken bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor."

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