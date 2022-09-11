Verstappen: "Yüksek yere basma gücü ayarı, yarışta bizim lehimize olmalı"

Haberi dinle

Red Bull, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışı için nispeten daha yüksek yere basma gücü ayarı seçti.

Bunun yarış temposunu ve lastik kullanımını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Diğer tarafta Ferrari'nin tercihi yüksek yere basma gücü ayarı oldu.

Verstappen, bugünkü yarışa yedinci başlayacak ve sözlerine şöyle başladı: "Dördüncü yerine yedinci başlamak çok da önemli değil. Yarışın başında Charles'a biraz daha fazla zaman kaybedeceğiz ancak daha hızlıysak farkı kapatmalıyız.",

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"İyi bir yarış geçirmeyi umuyoruz. En azından aracımız tamamen yarış için ayarlanmış durumda, bu nedenle hızlı olamazsak hayal kırıklığı olur."

Ferrari'nin düşük yere basma gücü seçmesiyle ilgili Verstappen, "Evet bunu açıkça görebilirsiniz. Araçta az yakıt varken ve en yumuşak lastikteyken her şey yolunda gidiyor. Geçtiğimiz yıllarda da Monza'da Mercedes ile rekabet edebilmek için biz de bunu yapmak zorunda kalmıştık. Ancak yarışta bu ayarı yapmak daha zor oluyor. Pazar günü hava daha da sıcak olacak, bu yüzden umarım her şey bizim lehimize gelişecek."

"Monza'da iki farklı seçeneğiniz var: tamamen düşük yere basma gücüyle yarışabilirsiniz ya da biraz daha fazla yere basma gücü seçebilirsiniz. İki seçenek de yaklaşık olarak aynı tur zamanını verir ancak lastik aşınması ve bunun gibi şeylere de bakmanız gerekir. Biz de tam olarak bunu yaptık."

"Evet onların yarış temposu antrenmanlarda iyi görünüyordu ama arka arkaya beş ya da altı tur atmadılar. Arada lastikleri soğuttular. Bunu yapınca sonrasında hızlı bir tur atmanız mümkün."

"Elbette düzlüklerde biraz daha hızlı olacaklar fakat diğer takımlarla hemen hemen eşit durumdayız. Bu yüzden Ferrari'nin lastikleri nasıl kullandığını görmemiz lazım." dedi.