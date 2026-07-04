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Formula 1 Britanya GP

Verstappen: "Yüksek hızlı virajlarda adeta mahvolduk"

Max Verstappen, Britanya Grand Prix'si sprint yarışını altıncı sırada tamamlamasının ardından Red Bull'un özellikle yüksek hızlı virajlarda rakiplerine karşı ciddi performans kaybettiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Paul Foster

Max Verstappen, Silverstone'da cumartesi günü gerçekleşen sprint seansında ideal bir start alamadı. Startın ardından gerileyen Verstappen, bir noktada üçüncü sırayı zorlamayı başarsa da yeniden geriye düştü ve bitiş çizgisini altıncı sırada geçti.

Yarış boyunca yeterli tempoya sahip olmadıklarını belirten Verstappen, yaşadıkları temel sorunun araç performansı olduğunu ifade etti.

Sprint seansı ardından konuşan Verstappen, "Gerçekten çok yavaştık."

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Ayrıca diğer araçlara kıyasla lastiklerimiz daha fazla aşındı. Özellikle yüksek hızlı virajlarda adeta mahvolduk."

"Onların temposuna ayak uyduramadım." dedi.

Verstappen, rakiplerini takip edebilmek için daha fazla zorlamak zorunda kaldığını, bunun da lastik aşınmasını artırarak performans kaybını daha da büyüttüğünü dile getirdi.

"Onlara yetişebilmek için araç daha fazla kaymaya başladı. Bu da lastikleri daha fazla aşındırdı ve durumu daha da zorlaştırdı."

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