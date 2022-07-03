Verstappen, yuhalanmasının ardından İngiliz basınını hedef gösterdi

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Max Verstappen, Britanya GP öncesi sıralama turlarının ardından röportaj verirken Silverstone kalabalığı tarafından yuhalandı.

Hollandalı, yuhalamaların pazar günkü yarış öncesinde kendini etkilemediğini söyledi ve taraftarlardan, Zandvoort'ta yapılacak Hollanda Grand Prix'sinde aynı şeyi Lewis Hamilton'a yapmamalarını rica etti.

Verstappen, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Bu olanlar oldukça yeni. Benim için pek bir önemi yok."

"Üzücü olan tek şey, muhabiri iyi anlayamamak oldu. Bunun dışında yapmam gerekene odaklanıyorum, yani pistte hızlı gitmeye."

Verstappen, daha sonra İngiliz basınını hedef gösterdi ve geçmişte Hamilton'ın yuhalandığı durumlarda "olay" yarattıklarını ancak kendisine yapılanı göz ardı ettiklerini söyledi.

Verstappen, "Yuhalanmayı umursamıyorum."

"Lewis, geçtiğimiz yıl Zandvoort'ta bu kadar yuhalanmamıştı. Zandvoort ve Macaristan'da bu olduğunda büyük bir olay olmuştu."

"İngiliz basını için de durum aynı. Eğer tam tersi olsaydı, bunun üzerine yüzlerce soru sorulurdu. Şimdi tek bir soru soruluyor ve her şey çok normalmiş gibi davranılıyor."

"Tek fark, bunun beni rahatsız etmemesi. En azından bunun hakkında düzenlemeler yapılmasını istemiyorum. Eğer beni sevmiyorlarsa, bu onların problemi." dedi.

Red Bull pilotu, Zandvoort'taki yarışta Hollandalı taraftarlarından Hamilton'ı aynı şekilde yuhalamamalarını istedi.

Verstappen, "Umarım Zandvoort'ta aynı şekilde tepki verilmez."

"Beni hiç etkilemiyor, bu yüzden benim için de gerekli değil. Bu bana ekstra bir güç vermiyor."

"Umarım pazar günü 26 puan alırım, benim için en önemli şey bu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, signs autographs for fans Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images