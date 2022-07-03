Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Vettel: "Silverstone dürüst bir pist" Sonraki / Mercedes, aracın yarış temposuna güveniyor
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen, yuhalanmasının ardından İngiliz basınını hedef gösterdi

Max Verstappen, Hamilton'ın yuhalandığı durumlarda İngiliz basının "olay" yarattığını ancak kendisi yuhalanırken bunu göz ardı ettiklerini söyledi.

Ekleyen:
Verstappen, yuhalanmasının ardından İngiliz basınını hedef gösterdi
Haberi dinle

Max Verstappen, Britanya GP öncesi sıralama turlarının ardından röportaj verirken Silverstone kalabalığı tarafından yuhalandı.

Hollandalı, yuhalamaların pazar günkü yarış öncesinde kendini etkilemediğini söyledi ve taraftarlardan, Zandvoort'ta yapılacak Hollanda Grand Prix'sinde aynı şeyi Lewis Hamilton'a yapmamalarını rica etti.

Verstappen, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Bu olanlar oldukça yeni. Benim için pek bir önemi yok."

"Üzücü olan tek şey, muhabiri iyi anlayamamak oldu. Bunun dışında yapmam gerekene odaklanıyorum, yani pistte hızlı gitmeye."

Verstappen, daha sonra İngiliz basınını hedef gösterdi ve geçmişte Hamilton'ın yuhalandığı durumlarda "olay" yarattıklarını ancak kendisine yapılanı göz ardı ettiklerini söyledi.

Verstappen, "Yuhalanmayı umursamıyorum."

"Lewis, geçtiğimiz yıl Zandvoort'ta bu kadar yuhalanmamıştı. Zandvoort ve Macaristan'da bu olduğunda büyük bir olay olmuştu."

"İngiliz basını için de durum aynı. Eğer tam tersi olsaydı, bunun üzerine yüzlerce soru sorulurdu. Şimdi tek bir soru soruluyor ve her şey çok normalmiş gibi davranılıyor."

"Tek fark, bunun beni rahatsız etmemesi. En azından bunun hakkında düzenlemeler yapılmasını istemiyorum. Eğer beni sevmiyorlarsa, bu onların problemi." dedi.

Red Bull pilotu, Zandvoort'taki yarışta Hollandalı taraftarlarından Hamilton'ı aynı şekilde yuhalamamalarını istedi.

Verstappen, "Umarım Zandvoort'ta aynı şekilde tepki verilmez."

"Beni hiç etkilemiyor, bu yüzden benim için de gerekli değil. Bu bana ekstra bir güç vermiyor."

"Umarım pazar günü 26 puan alırım, benim için en önemli şey bu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, signs autographs for fans

Max Verstappen, Red Bull Racing, signs autographs for fans

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Silverstone dürüst bir pist"
Önceki haber

Vettel: "Silverstone dürüst bir pist"
Sonraki haber

Mercedes, aracın yarış temposuna güveniyor

Mercedes, aracın yarış temposuna güveniyor
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Zhou: "Beni kazadan halo kurtardı" Britanya GP
Formula 1

Zhou: "Beni kazadan halo kurtardı"

Britanya Grand Prix'sinde piste giren yedi protestocu tutuklandı Britanya GP
Formula 1

Britanya Grand Prix'sinde piste giren yedi protestocu tutuklandı

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu" Britanya GP
Formula 1

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"

Son Haberler

Haas, FIA'nın önemli kararlar almadan önce takımlara danışmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Haas, FIA'nın önemli kararlar almadan önce takımlara danışmasını istiyor

Vasseur: "Pourchaire'in piste çıkacağı bir yarış bulmakta zorlanıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Pourchaire'in piste çıkacağı bir yarış bulmakta zorlanıyoruz"

Vettel: "Protestocuların kaygılarını ve korkularını tamamen paylaşıyorum ama yaptıkları tehlikeli"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Protestocuların kaygılarını ve korkularını tamamen paylaşıyorum ama yaptıkları tehlikeli"

Silverstone'da en hızlı pit stopu Alpine yaptı
Formula 1 Formula 1

Silverstone'da en hızlı pit stopu Alpine yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.