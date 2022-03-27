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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Verstappen: "Yol tutuşun neden bu kadar az olduğunu bilmiyorum"

Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turlarının son bölümünde yumuşak lastiğin tamamen farklı şekilde çalıştığını ve hiç yol tutuş olmadığını belirtti.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen: "Yol tutuşun neden bu kadar az olduğunu bilmiyorum"
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2022 Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, sıralama turlarının ilk iki bölümünde sırasıyla ikinci ve dördüncü sıralarda yer almıştı. Hollandalı pilot son bölüme kadar gayet memnundu ve pole pozisyon için çekişebileceğini düşünüyordu.

Fakat Verstappen, son bölümdeki ilk denemesinde sekizinci en iyi zamanı yapabildi. İkinci denemesi ise kendisini ancak dördüncü sıraya taşıdı.

Hollandalı pilot, lastikleri hazırlama konusunda farklı bir şey yapmadığını ve pist soğuyup, şartlar daha ideal olmasına rağmen aynı performansı elde edemediği için şaşkın olduğunu belirtti.

Verstappen, "Q1 ve Q2 gerçekten iyiydi."

"Uzun kırmızı bayrak sürecinden sonraki turum bile, eski lastik seti kullanmama rağmen gerçekten iyi görünüyordu. Bu yüzden de üçüncü bölüme giderken çok rahattım."

"Sonrasında,  son bölümde ilk lastik setimi taktım ve yol tutuşum yoktu, farklı bir lastik kullanıyormuşum gibi hissettim."

"Her virajda, aynı hazırlığı veya diğer tüm şeyleri yapmama rağmen 0.1 veya 0.2 saniye kaybediyordum, bu yüzden neyin yanlış gittiğini gerçekten anlamıyorum.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Kırmızı bayrak kaynaklı uzun aradan sonra her şey soğudu, ortam, pist, her şey soğudu ve bundan ötürü pistte büyük bir gelişim vardı."

"Fakat kendi açımdan aslında tam tersi şekilde yavaşlıyormuş gibi hissettim. Bu gerçekten çok tuhaf bir durum." dedi.

Fakat Verstappen, RB18'in hızının Sergio Perez'in pole pozisyonunda olmasını sağladığını ve kendisini aşırı kötü hissetmediğini ekledi.

Aracın düzlüklerde iyi göründüğüne dikkat çeken Verstappen, Cidde'nin yüksek hızlı yapısı sayesinde, pazar günü kendilerine yardım edeceğini belirtti.

"Üçüncü bölümde yaşadığım şeyler oldukça tuhaftı ve evet, bunu inceleyeceğiz. Yine de dünyanın sonu değil çünkü Checo'nun ilk sırada olmasıyla, araçtaki potansiyeli açıkça görüyoruz."

"Onun adına mutluyum. Bunu hak ediyor. O yüzden yarın neler yapabileceğimize bir bakacağız. Bence iyi görünüyoruz. Düzlük hızımız da iyi. Umarım yarın bunu kullanabiliriz."

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