Verstappen: "Yol tutuş çok düşük olduğu için pole pozisyonunu kazanmak çok zordu"

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Verstappen, düşük yol tutuşa sahip olan Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki sıralama turlarında hem Q1 hem de Q2'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı fakat Q3'teki en hızlı zamanıyla pole pozisyonunu kapmayı başardı.

Bu dereceyle George Russell ve Hamilton'ın sırasıyla 0.304 ve 0.309 saniye önünde yer alarak 2022 sezonundaki altıncı pole pozisyonunu elde etti.

Sıralama turlarının ardından basın toplantısında konuşan Verstappen, yüksek rakım nedeniyle yol tutuşun düşük olduğu pistte temiz bir tur atmakta epey zorlandığını belirtti.

Verstappen, "Sıralama turlarına istediğimiz gibi başlayamadık çünkü pist 3. antrenman seansına göre biraz daha sıcaktı. Sanırım bundan ötürü herkes biraz daha fazla kayıyordu ve ritim yakalamak biraz daha zordu."

"Yani her şey Q1'den Q2'ye ve oradan da Q3'e yaşanan değişikliklere uyum sağlamak ve araçtaki dengeyi yeniden yakalamakla alakalıydı."

"Seansın sonunda durum biraz daha iyiye gitti ve sanırım üçüncü bölümde nihayet aracı biraz daha zorlayabildik. Orada iki iyi tur attığımı düşünüyorum."

"Elbette bu turlardan çok memnunum çünkü burada temiz tur atmak - en azından benim için - çok zor."

"Yol tutuş çok düşük ve zaman kazanmak için mükemmel şekilde almanız gereken birkaç viraj var."

"Yani kesinlikle en kolay sıralama turları ya da yarış değildi. Aynı şey lastik ısınması için de geçerliydi. Yine de görünüşe bakılırsa üçüncü bölümde doğru tabloyu bulduk." dedi.

Verstappen, Q3'teki ilk turunda 1:17.947 yaparken, pole pozisyonunu da 1:17.775'lik turuyla kazandı.

İki tur arasında nerede gelişim kaydettiği sorulduğunda Verstappen şöyle yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse, her yerde biraz zaman bulduğumu düşünüyorum yani ilk turumda bir hata yapmışım da onu telafi etmişim gibi değil."

"Belki birkaç virajda pist küçük de olsa gelişmiş olabilir. Ben de sadece maksimumu almaya çalıştım."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images