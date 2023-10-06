Verstappen, "Yılın Sporcusu" ödülünü kazanmak istemiyor
Üçüncü Formula 1 şampiyonluğuna ulaşan Max Verstappen şu anda Hollanda'nın en iyi sporcusu olarak görülüyor. Ancak bunun kendisi için pek bir anlam ifade etmediğini ve 'Yılın Sporcusu' ödülünü kazanmaya ihtiyacı olmadığını söylüyor.
Max Verstappen, uzun yılladır Formula 1'e girmiş en yetenekli sürücülerden birisi olarak görülüyor ve kendi ülkesi Hollanda'da da kendisine yönelik övgüler var.
Bazıları onun en iyi Hollandalı sporcu olduğu görüşünde.
Perşembe günü bu kıyaslamalarla ilgili konuşan Verstappen, "Kimseyle kıyaslamak yapmak istemiyorum."
"Herkes kendi yolunda ve kendi sporunda harikaydı, bu yüzden Hollandalı olmaktan mutlu ve gururluyum, ancak büyürken gördüğüm bu büyük sporcular da aklımda."
"Bu nedenle, her şeyden önce ülkenin sadece gurur duyması gerekiyor. Kimin en iyi ya da ikinci en iyi olduğu önemli değil." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Verstappen örnek olarak Yılın Sporcusu ödülünü işaret ediyor.
"Her yıl, o yılın sporcusu ya ya kadın sporcusu için bu ödülü veriyoruz. Peki neden?"
"Bunları kazanmak bile istemiyorum. Ülkemizde ya da herhangi bir ülkede, sahip olduğumuz tüm yetenekleri takdir etmemiz gerekiyor."
"Bu, performans açısından birinin diğerlerinden daha iyi olmasıyla ilgili değil. Bu yüzden bunun saçma bir ödül olduğunu düşünüyorum."
Verstappen'e göre, çok fazla zaman ve emek harcayan ve bu süreçte "inanılmaz performanslar" sergileyen bazı sporcuların ödüllendirilmemesi "haksızlık".
"Bazen bir kişiye verilen bu aptalca ödül yüzünden ödüllendirilmiyorlar. Dürüstçe söylüyorum: bence herkesin takdir edilmesi gerekiyor."
Verstappen şimdiye kadar üç kez Yılın Sporcusu ödülünü kazandı.
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