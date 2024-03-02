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Formula 1 Bahreyn GP

Verstappen: "Yıla harika bir başlangıç yaptık"

Sezonun ilk yarışı lan Bahreyn GP'yi ilk sıradan başlayıp kazanan Verstappen, yarışın istedikleri gibi geçtiğini söyledi.

Burak Yasul
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Andy Hone / Motorsport Images

Sezonun ilk yarışında geçtiğimiz sezon olduğu gibi Max Verstappen kazandı.

Verstappen lider başladığı yarışta pit stoplar sırasında da geçilmeyerek Grand Slam yaparak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Verstappen,"İnanılmaz. Bence bugün beklenenden daha iyi geçti, bence aracı her bileşende sürmek gerçekten güzeldi. Bence çok hızlıydık. Evet, bugün sürmek çok keyifliydi, gerçekten beladan uzak durduk. Ve evet, yıla harika bir başlangıç yaptık. Yani, daha iyi olamazdı."

"Çok eğlenceliydi. Araçta kendimi gerçekten iyi hissettim."

"Evet, bu tür günleri yaşamak her zaman çok özeldir çünkü her şeyin mükemmel gittiği ve araçla bir bütün olduğunuz günler pek sık yaşanmaz. Her şey harika hissettiriyor." dedi.

Start hakkında da konuşan Verstappen, "Bence başlangıç iyiydi. Tabii ki ilk viraj çok dar bir viraj. Doğal olarak, güvende olmak için içeriyi savunmak istiyorsunuz. Biz de öyle yaptık. Temel olarak, oradan itibaren sadece kendi yarışımıza odaklandık." dedi.

Önümüzdeki hafta koşulacak olan Suudi Arabistan GP'ye kadar dinlenme fırsatı olup olmayacağı sorulduğunda Verstappen,"Dinlenmeye zaman olmayacak, ama sorun değil."

"Bilirsiniz, uzun bir sezon. Zaten dünyada olmak için harika bir yer. Benim için evet, birkaç gün dinlendikten sonra tekrar devam edeceğiz." dedi.

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