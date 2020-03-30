Verstappen: "Yıl boyunca çok fazla kask değiştirmeyeceğim"

Sürücülere daha önce, sezon boyunca sadece iki farklı kask tasarımı kullanabiliyordu. Ancak FIA, bu sınırı 2020 ile birlikte kaldırma kararı aldı.

Kariyeri boyunca kendi kaskı ve yarış tulumu için tasarımlar yapmaya ilgi duyan Lando Norris, yasağın kalkmasından ötürü memnundu ve yarışlar yeni kasklarla geleceğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas da memnuniyetlerini dile getirdiler.

Diğer tarafta geçen yıl Belçika GP'ye özel bir turuncu kask tasarımı getiren Verstappen, değişikliğe rağmen sezon boyunca pek fazla kask değişikliği yapmayı düşünmüyor.

Genç Hollandalı, "Doğrusu buna çok fazla ihtiyacım yok."

"Yılda iki veya üç kez kask değiştirmek güzel, ama ben her yarışa yeni kask getirecek birisi değilim. Bunun için zamanım yok ve zaten bunu yapmak istemiyorum."

"Ama mesela Avusturya, Spa veya Zandvoort'a geldiğimde, farklı şeyler denemek güzel olabilir." dedi.

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