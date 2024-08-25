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Formula 1 Hollanda GP

Verstappen: "Yeterince hızlı değildik, bugün ikincilik için yarıştım"

2024 Hollanda Grand Prix'sinde ikinci olan Max Verstappen yarıştan sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

2024 Hollanda Grand Prix'si yarışına ikinci sıradan başlayan Max Verstappen, çok daha iyi bir başlangıç yaparak Lando Norris'ten liderliği alsa da 14. tur itibariyle Norris'e geçildi ve yakaşık 20 saniye geride yarışı ikinci olarak tamamladı.

Max Verstappen, evindeki Grand Prix'de ikinci olduktan sonra şunları söyledi:

"Her zaman daha iyisini yapmayı umarsınız."

"İyi bir başlangıç yaptık ve elimizden gelen her şeyi denedik ama yeterince hızlı olmadığımız açıktı."

"Bugün ikinci olmayı denedim. Kendi yarışımı yapmaya çalıştım."

Max Verstappen’e Norris ile arasındaki farktan dolayı şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda,

"Arabada hissettiğim şeyler konusunda şaşırmadım. Hiçbir şey yapamadım. Ne denediysem... Yarış sırasında da söyledim, arabayla ne yaparsam yapayım, direksiyon hareketlerim tam olarak karşılık bulmuyor.”

"Direksiyonu sola çevirdiğimde, araba bunu hemen hissettirmiyor. Ya da istediğim gibi dönmüyor. Bunun neden böyle olduğunu anlamak ve nasıl düzelteceğimizi bulmak çok karmaşık.”

"Pozitif olan şey başlangıçtı ama o stintin oldukça erken bir aşamasında Lando fırsat kolluyordu. Biraz lastik aşınması yaşadım ve lastikleri çalıştıramadım.”

"O beni geçtikten sonra, yarış sonuna kadar en iyi pozisyonu korumaya odaklandım." diye cevapladı.

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