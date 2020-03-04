Verstappen, yeni Zandvoort'taki ilk turunu attı
paylaşım
yorumlar
Red Bull sürücüsü Max Verstappen, bu yılki Hollanda GP'sine ev sahipliği yapacak olan yeni Zandvoort pistindeki ilk turunu bugün tamamladı.
Verstappen, ki kez Indianapolis 500 galibi Arie Luyendyk ile birlikte, Mayıs ayının ilk haftasında F1 yarışına ev sahipliği yapacak olan pistin resmi olarak yeniden açılışında yer aldı.
Hollandalı pilot 2012 Red Bull RB8'i sürdü, ancak tur dereceleri tutulmadı ve damalı bayrağı Hollanda Grand Prix'sinin sportif direktörü Jan Lammers salladı.
Formula 1, gelecek yıl 35 yıllık aradan sonra Hollanda'ya dönecek.
Max Verstappen, Red Bull RB8
Photo by: Tim Biesbrouck / Motorsport.com
Sonraki haber
Önceki haber
FIA'nın Ferrari ile yaptığı "özel" anlaşmaya izin veren kural
Sonraki haber
RTL, ilk üç yarışa katılmayacak
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Max Verstappen Şimdi al
|Takımlar
|Red Bull Racing Şimdi al
Verstappen, yeni Zandvoort'taki ilk turunu attı
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
8 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
18:00
12:00
|
|FP2
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
22:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
20:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
17:00
|
|Yarış
|
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
|
22:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler
Slayt Şov