Verstappen, yeni Zandvoort'taki ilk turunu attı

Verstappen, ki kez Indianapolis 500 galibi Arie Luyendyk ile birlikte, Mayıs ayının ilk haftasında F1 yarışına ev sahipliği yapacak olan pistin resmi olarak yeniden açılışında yer aldı.

Hollandalı pilot 2012 Red Bull RB8'i sürdü, ancak tur dereceleri tutulmadı ve damalı bayrağı Hollanda Grand Prix'sinin sportif direktörü Jan Lammers salladı.

Formula 1, gelecek yıl 35 yıllık aradan sonra Hollanda'ya dönecek.