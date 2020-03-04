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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, yeni Zandvoort'taki ilk turunu attı

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Verstappen, yeni Zandvoort'taki ilk turunu attı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Mar 2020 16:31

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, bu yılki Hollanda GP'sine ev sahipliği yapacak olan yeni Zandvoort pistindeki ilk turunu bugün tamamladı.

Verstappen, ki kez Indianapolis 500 galibi Arie Luyendyk ile birlikte, Mayıs ayının ilk haftasında F1 yarışına ev sahipliği yapacak olan pistin resmi olarak yeniden açılışında yer aldı.

 

Hollandalı pilot 2012 Red Bull RB8'i sürdü, ancak tur dereceleri tutulmadı ve damalı bayrağı Hollanda Grand Prix'sinin sportif direktörü Jan Lammers salladı.

Formula 1, gelecek yıl 35 yıllık aradan sonra Hollanda'ya dönecek.

Max Verstappen, Red Bull RB8

Max Verstappen, Red Bull RB8

Photo by: Tim Biesbrouck / Motorsport.com

 

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