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Verstappen yeni vites kutusuna geçti

Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci yarış öncesinde yeni bir vites kutusuna geçiş yaptı.

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Verstappen yeni vites kutusuna geçti
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Hollandalı pilot, hem ilk yarışta hem de Suudi Arabistan'daki ikinci yarışın antrenman seanslarında, vites geçişlerinden rahatsızdı.

Bugün gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansından önce genç sürücünün yeni bir vites kutusuna geçiş yaptığı duyuruldu.

Verstappen tamamen yeni bir üniteye geçti ve böylelikle ikinci yarışta, ikinci üniteye geçmiş oldu. Yenilenen kurallar gereği de herhangi bir ceza almayacak.

Dün de Sergio Perez yeni bir vites kutusuna geçiş yapmıştı.

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