Verstappen yeni vites kutusuna geçti
Red Bull pilotu Max Verstappen bugünkü seanslar öncesinde yeni bir vites kutusuna geçiş yaptı.
Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, on stage at the Fan Forum
Mark Sutton / Motorsport Images
Cuma günü FIA tarafından yayınlanan açıklamaya göre iki sürücünün güç ünitesinde değişiklik yapıldı.
Bu isimler Williams'tan Alex Alon ve Sauber'den Valtteri Bottas'tı.
Albon, yeni enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesi geçiş yaptı. İlk yarışta da Lando Norris'in aracında aynı üniteler değişmişti.
Sauber ise Bottas'ın kontrol elektroniği ünitesini değiştirdi.
Buna ek olarak, Max Verstappen ve Oliver Berman yeni vites kutusuna geçiş yaptılar. Bu da favoriler arasında ilk Verstappen'in yeni vites kutusuna geçtiği anlamına geliyor.
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